A Verolanuova Stefano Dotti in corsa per il tris: in lista sei new entry

I cittadini, i loro bisogni, le loro priorità sono alcuni dei principi motore che hanno spinto Stefano Dotti, attuale sindaco di Verolanuova, a ricandidarsi per il posto di primo cittadino, scendendo in campo per la terza volta.

Ad affiancarlo e sostenerlo sarà la squadra della lista civica Centro destra per Verola-Civici Verolesi. Il gruppo comprende persone con diverse competenze, sensibilità e qualità, con un’età che va dai 26 ai 68 anni.

Sette sono i componenti dell’attuale amministrazione comunale che hanno deciso di ricandidarsi, mentre sei sono le nuove entrate pronte a mettersi in gioco e a partecipare alla gestione del proprio paese. Più numerose le quote rosa della lista che, in questa tornata, comprende otto donne su tredici candidati. E ci sarà anche una rappresentanza delle frazioni, in particolare di Cadignano.

«Abbiamo deciso di ripresentarci – afferma Dotti – perché in questi vent’anni Verolanuova ha cambiato volto. Grazie all’impegno amministrativo e al sostegno dei cittadini e delle tante associazioni presenti e attive sul nostro territorio, oggi Verolanuova è un paese vivo, moderno, ordinato, con una grande qualità di vita e dei servizi che lo rendono accattivante e un punto di riferimento per la bassa bresciana. È proprio con questo senso di gratitudine che abbiamo deciso di correre di nuovo alle elezioni amministrative e chiediamo ai nostri cittadini di rinnovare la loro fiducia nei nostri confronti, perché essa ci consentirà di proseguire quel percorso intrapreso che mette al centro proprio i cittadini di Verolanuova e le loro priorità».

Come molti altri Comuni, anche Verolanuova negli ultimi cinque anni ha dovuto affrontare l’emergenza della pandemia, ma questo non ha impedito all’Amministrazione in carica di ottenere importanti contributi da bandi regionali, statali e dal Pnrr che hanno permesso la realizzazione di rilevanti progetti sia per Verolanuova sia per le sue frazioni.

Tra di essi si ricordano la completa ristrutturazione della scuola dell’infanzia Capitanio, di cui è stata inaugurata l’ultima parte pochi giorni fa; il rifacimento della scuola primaria Agostino Gallo, quello del campo sportivo e il completamento della piazza nella frazione di Cadignano; e, ancora, i lavori di ristrutturazione su Palazzo Gambara sede del Comune, le tante asfaltature e la messa in sicurezza delle strade urbane, la cura del verde e l’imminente inizio dei lavori di riqualificazione dell’asilo nido Morelli e una futura nuova palestra per l’Istituto superiore Mazzolari.