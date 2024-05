A Urago d’Oglio la squadra di Brugali corre contro il quorum

Soli contro... il quorum: a Urago d’Oglio la tornata elettorale avrà una fisionomia particolare. Il motivo è noto: a concorrere per la carica di sindaco e per un posto in Consiglio comunale ci sono solamente il sindaco Gianluigi Brugali e l’attuale gruppo di maggioranza in Consiglio, «Un progetto in comune».

Cinque anni fa furono tre le liste a sfidarsi; nel 2009 si arrivò addirittura a sei. Quest’anno, dunque, Brugali cerca la riconferma dopo cinque anni. Con lui il gruppo di Un progetto in comune, con i candidati consiglieri che compongono un mix tra chi già fa parte di Giunta e Consiglio comunale e chi, invece, ha scelto di impegnarsi per la prima volta.

A fianco di Brugali ci saranno quindi Gloria Chittò, Loris Lorini, Matteo Prandelli, Francesco Ossoli, Laura Brugali, Pietro Marchetti, Alessandro Ricci, Ilaria Viglioli, Luca Ghidini, Santina Fenaroli, Andrea Metelli e Santino Terzi.

«Mi ricandido - spiega il primo cittadino Brugali - perché abbiamo iniziato un percorso importante per Urago nel 2019. I danni derivati da una supercella abbattutasi sul territorio e il Covid ci hanno poi rallentato: vogliamo proseguire. Sarebbe un peccato se il Comune venisse commissariato: votare è importante. Il nostro gruppo ha deciso di metterci di nuovo la faccia con orgoglio e a testa alta, senza mai pensare a una lista civetta per aggirare il quorum. Ora puntiamo a essere rieletti: tra gli obiettivi più importanti il completamento dei lavori di sistemazione di centro sportivo e Villa Zoppola».