A San Gervasio in campo solo Scaburri: «Progetti da proseguire»

C’è solo il raggiungimento del quorum a separare James Scaburri dal secondo mandato consecutivo. Quella del sindaco uscente è, infatti, l’unica candidatura in campo a San Gervasio Bresciano: nella storia amministrativa del paese della Bassa non era mai successo. E come nella sfida elettorale di cinque anni fa, Scaburri sarà supportato nuovamente dalla lista civica «Insieme per ricominciare».

«Ho scelto di mettermi ancora a disposizione - sottolinea il sindaco uscente - perché vi sono alcuni progetti e investimenti a cui è importante dare continuità e prosecuzione, garantendo una linea amministrativa in armonia con i cinque anni che sono prossimi a terminare».

Quanto alla priorità del prossimo quinquennio, James Scaburri evidenzia la necessità di «promuovere uno sviluppo sostenibile» e di «migliorare e garantire servizi che promuovano un ambiente inclusivo e attento alla persona e alle sue esigenze». E sulle opere da realizzare il candidato sindaco ne indica tre: il completamento delle piste ciclabili per favorire la mobilità dolce; la realizzazione del doppio campo da gara da sci nautico in località Casaccie; la costruzione di abitazioni protette da destinare alla popolazione anziana.

Al suo fianco viene confermata la squadra di governo che lo ha accompagnato in questo lustro, mentre la compagine consiliare sarà rinnovata con l’innesto di tre nuovi membri.