A Roè Volciano turismo, sociale e green i temi caldi della corsa a due

Sono due le liste che si confrontano per la guida del paese. Al timone di «Futuro per Roè Volciano» c’è ancora Mario Apollonio, sindaco uscente. «Nel quinquennio abbiamo completato più di cinquanta opere pubbliche - afferma -, per un valore globale di tre milioni e ottocento euro; e ciò senza indebitarci, riducendo anzi l’indebitamento pregresso».

«Futuro per Roè Volciano» rivendica inoltre il proprio impegno costante per la difesa dell’ambiente e per la promozione del patrimonio artistico e naturale del territorio, impegno sancito dall’istituzione dell’Assessorato al Turismo. Nel programma presentato agli elettori spiccano il progetto di riqualificazione della frazione di Volciano e la riconversione di edifici ora adibiti ad alloggi di edilizia residenziale in abitazioni per anziani disabili o parzialmente autosufficienti.

«Abbiamo poi in previsione di recuperare, ristrutturandolo, l’immobile situato in zona Tormini, in uso ai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri - fa sapere Mario Apollonio -, coinvolgendo nella progettualità altre istituzioni presenti in Vallesabbia».

«Roè Volciano Bene Comune» candida a sindaco Nicola Bonzanini. «Puntiamo a cambiare il volto del nostro paese per renderlo più green, investendo sul fotovoltaico e promuovendo la mobilità sostenibile, tramite la realizzazione di piste ciclopedonali e l’elaborazione di una Carta dei sentieri precisa e dettagliata - dichiara Bonzanini -. Daremo inoltre il via a un’operazione di valorizzazione del territorio, che si svilupperà sui social anche offrendo ai turisti un pacchetto di informazioni in lingua inglese e tedesca».

Sostegno viene garantito al mondo associativo, attraverso un maggior finanziamento delle attività. Particolare attenzione è rivolta al rilancio del diritto allo studio, con l’aumento dei contributi per i progetti scolastici e il potenziamento degli aiuti alle famiglie; come pure, nel settore dei servizi sociali, si vuole rafforzare l’assistenza domiciliare per la terza età. La lista si adopererà infine per favorire la riqualificazione dei centri storici.