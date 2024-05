A Rezzato Ventura vuole proseguire il lavoro, Reboldi punta su ambiente e servizi

Sono due gli sfidanti alla poltrona di sindaco di Rezzato alle prossime elezioni comunali.

Giovanni Ventura, 59 anni, consulente finanziario e attuale sindaco, si ripresenta con la lista «Centrodestra per Rezzato Virle» che ricalca la coalizione al governo nazionale, vale a dire, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, riproponendo, fatto salvo tre new entry, lo stesso gruppo «perché squadra che vince non si cambia». A sfidarlo è Luca Reboldi, 30 anni, docente di scuola superiore, in questi cinque anni seduto nei banchi dell’opposizione, che cerca il consenso con la sua civica «Rezzato Insieme». «Una lista di rezzatesi per i rezzatesi – la definisce –, formata da persone di grande esperienza che hanno a cuore il bene del paese, aldilà degli schieramenti e delle logiche politiche nazionali».

Due modi diversi di porsi nei confronti dei cittadini e di chiederne il voto. Ventura evidenzia ciò che in questi anni di amministrazione è stato fatto per migliorare la città e la vita dei cittadini, sia dal punto di vista della sicurezza, sia sul fronte lavori pubblici, chiedendo la fiducia per poter terminare le opere incompiute a causa del Covid. Reboldi invece vuole proporsi come uomo del cambiamento per rilanciare Rezzato e – afferma – offrire un’amministrazione capace di rappresentare tutti i cittadini.

Ventura si presenta con «un programma ambizioso ma realistico per il futuro». Sicurezza e convivenza urbana sono la priorità assoluta per lo schieramento del sindaco uscente, «con un aumento della presenza della Polizia locale, maggiori pattugliamenti serali e notturni e l’espansione della videosorveglianza nelle aree meno illuminate. Per quanto riguarda le opere pubbliche, urbanistica e ambiente, prevediamo il miglioramento delle infrastrutture scolastiche, garantendo edifici sicuri, ottimizzando la viabilità con nuovi studi per risolvere le criticità del traffico e la riqualificazione di strade e marciapiedi, con nuove rotatorie. Offriremo supporti educativi ai ragazzi come Cag, ludoteca, borse di studio e scuolabus per garantire uno sviluppo armonico e ricco di opportunità».

Nell’ambito cultura e turismo, poi, si punta alla «conservazione e promozione del patrimonio naturalistico, artistico, storico e religioso, arricchendo l’archivio del sito del Comune», al «completamento del teatro Ctm» e alla «valorizzazione dei beni architettonici e naturalistici con percorsi, passeggiate e visite guidate, offrendo un’esperienza culturale e naturale completa».

Diversa la visione di «Rezzato Insieme»: «Il primo tratto caratteristico del nostro programma – dichiara Reboldi – è il fatto di essere stato scritto attraverso tavoli partecipati dagli stessi cittadini, come dimostrano gli incontri con tantissimi di loro, di cui abbiamo fatto sintesi. La nostra lista è composta da rezzatesi che hanno una profonda conoscenza del territorio e sono pronti a mettersi a servizio dei propri concittadini». Tre i punti fondamentali del programma: ambiente, servizi e cultura. «Per l’ambiente – afferma Reboldi – puntiamo a rendere Rezzato una città più sostenibile, ci opporremo strenuamente alla realizzazione della discarica Castella, come riteniamo improrogabile l’adesione al Plis Parco delle Cave. Tra le nostre proposte: un vasto piano di piantumazioni, la riqualificazione dei parchi pubblici e uno studio per ridisegnare la viabilità, riducendo il traffico veicolare e favorendo la mobilità dolce. E poi: potenziamento dei servizi a domicilio per gli anziani, ripristino del centro ricreativo estivo comunale (ex Colonia), revisione delle rette delle mense della scuola primaria, tornando al sistema di calcolo precedente al 2021. Per la cultura in primis la riapertura del Ctm con un nuovo gestore e la riqualificazione della biblioteca».