A Provaglio d’Iseo la lista «Nuova» è in campo contro il sindaco uscente

I cittadini di Provaglio d’Iseo devono decidere se dare continuità all’Amministrazione comunale uscente che ricandida Vincenzo Simonini detto Enzo e numerosi consiglieri o dare un’opportunità alla «Nuova Provaglio d’Iseo» che si presenta con un nuovo gruppo al cui timone c’è Marco Zuccoli Bergomi.

Relazioni

«Civica Bene Comune» è il gruppo di appoggio di Simonini che definisce «un viaggio da continuare» il progetto iniziato cinque anni fa con l’obiettivo di «rendere migliore il paese che abitiamo, puntando sulla coesione sociale». I punti cardine dell’impegno amministrativo di Vincenzo Simonini sono infatti il potenziamento delle relazioni tra le persone, il miglioramento della qualità della vita, la ricerca della sostenibilità e la custodia della natura.

«Creare le condizioni per raggiungere questo equilibrio sarà la priorità della mia amministrazione - spiega il primo cittadino uscente di Provaglio d’Iseo - . L’esperienza amministrativa maturata in questi anni mi ha consentito di gestire in modo più efficiente le risorse, di agire rapidamente nel caso di emergenza e di acquisire una maggior conoscenza e comprensione delle leggi e dei regolamenti».

Bene comune

La lista civica «Nuova Provaglio D’Iseo» ha come principi fondanti rappresentare la società civile e mettersi al servizio della comunità per il perseguimento del bene comune, vigilando sul rispetto totale dei principi di legalità, messi in primo piano da Marco Zuccoli Bergomi, di professione avvocato.

Sgravio delle imposte comunali alla piccolissima impresa locale se garantirà l’assunzione di almeno tre giovani diplomati a tempo indeterminato residenti nel comune è il cavallo di battaglia del candidato, insieme a territorio e turismo, con progetti attrattivi di medio ed alto livello culturale ed economico e con l’organizzazione di manifestazioni rievocative storiche come il palio delle contrade.