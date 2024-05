A Pozzolengo la corsa è a tre, ma senza l’attuale maggioranza

Pozzolengo è il paese che per primo sul Basso lago di Garda ha messo le carte in tavola: era dicembre quando il primo candidato sindaco, Paolo Degani, si è fatto avanti. A stretto giro sono arrivati prima Alex Franzoni, poi Gilberto Castoldi. Faceva ancora freddo.

Idee chiarissime per le tre formazioni sul futuro del paese e voglia di mettersi a disposizione: con Sirmione, nel Basso Garda, è l’unico Comune che può contare su tre formazioni in corsa alle prossime elezioni comunali. Manca, nella fotografia elettorale del paese, una compagine che rappresenti l’Amministrazione comunale uscente: l’attuale sindaco Paolo Bellini alla fine non si è ricandidato, e nemmeno la sua vice Marika Busti è in gioco.

Paolo Degani di Bellini (restando in tema) è stato vicesindaco fino al 2019. Poi cinque anni di stop dalle cariche amministrative e la «riapparizione», in testa alla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e da Forza Garda. Il simbolo di Forza Italia, presente a dicembre, oggi non compare su quello della coalizione.

Alex Franzoni, commercialista classe 1975, è invece alla guida di SìAmo Pozzolengo. Una civica praticamente «pura»: nessuno dei candidati ha esperienza amministrativa, fatta eccezione per Paolo Maddi, che due mandati fa è stato assessore e consigliere. Lo stesso Franzoni è stato parte di «Insieme per Pozzolengo», il gruppo che sin qui ha sostenuto il primo cittadino uscente.

Poi Gilberto Castoldi, imprenditore a Pozzolengo dove manda avanti l’azienda di famiglia, e la sua compagine, «Vivere Pozzolengo». Anche questa, una lista civica che schiera tra le proprie file però Nicola Pietropoli e Alessandro Frigerio, entrambi attualmente rappresentanti della minoranza in Consiglio comunale, il primo candidato sindaco nel 2019.

Gli appuntamenti

Svelate presto le carte, partita presto la campagna elettorale. Le agende dei tre schieramenti sono già fitte di appuntamenti, per raccontare del programma incontrando la cittadinanza. Degani ha iniziato alla fine di aprile e il prossimo suo incontro è il 22 maggio alle 20.30 a Ponte Cantone. Anche Franzoni ad aprile già «non aveva più segreti» e ora inizia il suo tour nelle frazioni: il 16 maggio sarà in piazza San Martino alle 20.30. Appuntamento con Castoldi il giorno successivo, 17 maggio, in piazza Brescia sempre alle 20.30.