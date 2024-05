A Paitone il vicesindaco uscente se la vedrà col quorum

Una sola lista in campo per il dopo Maestri. È la civica «Per Paitone», che candida alla carica di primo cittadino il vicesindaco uscente Corrado Romagnoli.

«Puntiamo a dare continuità a quanto è stato realizzato in questi cinque anni - dichiara Romagnoli -, concentrandoci al contempo su proposte e progetti nuovi, con l’obiettivo di accrescere quanto l’Amministrazione locale può offrire alla popolazione. Fondamentali saranno per noi il completamento delle opere già finanziate dal Pnrr, l’avviamento del Piano per l’energia sostenibile e l’attuazione di politiche di tutela dell’ambiente sulla base di fondi europei che consentano di garantire i necessari miglioramenti strutturali».

«Per Paitone» assicura inoltre «grande attenzione sia al mondo dei giovani che a quello degli anziani, ribadendo la vicinanza e il forte sostegno alle realtà espressione del volontariato e dell’associazionismo, realtà che consideriamo indispensabili motori della vita del nostro paese». La civica guidata da Romagnoli propone agli elettori una formazione che affianca a una squadra di amministratori già esperti un buon numero di nuovi entrati.

«Resta il rammarico che nessun’altra compagine si sia presentata al voto, situazione questa mai verificatasi in precedenza a Paitone - afferma il candidato sindaco -. Invitiamo tutti i cittadini a recarsi al seggio, per evitare il mancato raggiungimento del quorum ed esprimere così la propria fiducia a chi, con spirito di servizio, ha accettato di mettersi a disposizione della comunità».