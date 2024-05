A Nuvolera Agnelli senza rivali si avvia verso il terzo mandato

Andrea Agnelli, 60 anni, laurea in economia e commercio, amministratore delegato di un’importante azienda siderurgica bresciana, sindaco da dieci anni, si candida nuovamente per la fascia tricolore di Nuvolera alle prossime elezioni comunali. E lo fa senza concorrenti: tra lui ed il terzo mandato consecutivo c’è solo lo scoglio del quorum.

Da anni impegnato nella comunità (dall’oratorio alle attività sportive, all’amministrazione comunale), è stato vicesindaco dal 1995 al 2004 e poi primo cittadino. Ora è di nuovo in campo con la sua lista civica, che presenta nove volti nuovi. Lo hanno seguito il suo vicesindaco Diego Agnelli, Cipriano Benuzzi e Cristiana Manessi, con loro uno «storico» esponente della minoranza, Romolo Perugini. Per il resto, persone giovani e meno giovani, qualificate, tutte coinvolte nel progetto.

Il programma è raggruppato in sei punti: urbanistica e lavori pubblici, ecologia e sostenibilità, politiche sociali, istruzione, attività culturali e attività sportive e ricreative. Dopo averlo illustrato ai cittadini, incontrati in varie occasioni, Andrea Agnelli così riassume la situazione: «Ci presentiamo con una lista rinnovata, giovane, per garantire continuità anche in futuro alla vita amministrativa del nostro paese. I punti principali del programma sono: la realizzazione entro il prossimo anno della nuova biblioteca nella ex scuola Giovanni XXIII, l’incremento delle piste ciclabili, la gestione del bacino marmifero garantendo la compatibilità tra attività e residenza, l’attenzione ai bisogni specifici di giovani, famiglie e anziani».