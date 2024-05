A Marmentino competono Medaglia e Piardi come cinque anni fa

Sarà di nuovo tra Medaglia e Piardi la sfida che interesserà il Comune di Marmentino per le prossime elezioni di giugno. I due si erano scontrati già nel 2019: l’allora sindaco uscente Sergio Piardi, in carica dal 2014, venne superato alle urne dall’ex consigliere di minoranza Ilario Medaglia. Ora, i due volti, entrambi quindi noti in paese e con esperienza amministrativa, saranno i medesimi.

Classe 1992, impiegato in un’azienda valsabbina, Medaglia si ricandida con la lista «Insieme per Marmentino», presentata in paese venerdì scorso. «Erano presenti una cinquantina di persone – ha commentato Medaglia – insieme all’assessore Maione di Regione Lombardia». Al suo fianco, un gruppo che alternerà volti nuovi a persone già al suo fianco nell’ultimo quinquennio, oltre che a nomi conosciuti in paese perché presenti nel mondo dell’associazionismo. Tra i punti cardine della lista vi sarà il mantenimento dei servizi essenziali, oltre che un intervento in ambito turistico che spazierà dall’idea del recupero di alcuni campi da gioco in Vaghezza a nuovi parcheggi in zona Mulino.

Piardi risponderà alla sfida affiancato invece dalla lista «Marmentino noi per voi». Tra i punti sottolineati dal candidato ci saranno «la collaborazione con i gruppi di volontariato del territorio, come gli Alpini, la Protezione Civile, la Polisportiva e l’Oratorio – ha spiegato Piardi – e quella con le altre Amministrazioni. L’esperienza delle gestioni associate di Comunità Montana è un esempio che ci fa ben sperare, basta guardare l’ammontare delle risorse ottenute negli ultimi anni. La Valtrompia può aspirare ancora a molto: se cresce la valle, crescerà anche Marmentino, ne sono certo». La lista di Piardi verrà presentata in paese domenica alle 20.