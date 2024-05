A Marcheno corre il primo cittadino per il tris, ma dovrà vedersela col suo vice

Saranno due volti noti in paese quelli che si sfideranno alle prossime elezioni comunali di Marcheno: l’attuale sindaco Diego Bertussi, con la lista «Vivere a Marcheno», fronteggerà infatti il suo vice, Andrea Guerini, con «Noi a Marcheno».

Per il sindaco uscente, 54 anni e imprenditore, sarebbe il terzo mandato consecutivo «da gestire nel solco della continuità – ha spiegato – e con il credo fondamentale che saranno le persone a essere al centro del nostro operato».

I punti principali del programma saranno il rapporto con le associazioni e la risposta ai bisogni di bambini, persone fragili, giovani e anziani, il tutto gestito da un gruppo che alterna volti nuovi a persone di esperienza. La lista è stata presentata in paese giovedì scorso «in una serata molto partecipata e della quale siamo davvero soddisfatti», ha aggiunto Bertussi. I prossimi appuntamenti saranno martedì 21 a Brozzo e giovedì 23 a Cesovo.

La continuità sarà un valore fondamentale anche per Guerini: classe 1974, imprenditore, esce da un’esperienza di cinque anni come vicesindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici. «Un ruolo svolto con entusiasmo e passione, e che per amore del mio paese voglio riproporre ora con la mia lista, portando trasparenza, passione, competenza e presenza».

Andrea Guerini avrà un occhio di riguardo verso l’associazionismo, la manutenzione ordinaria e le opere in paese. Tra i punti principali l’attenzione alle scuole con l’apporto di miglioramenti al servizio mensa e il tema sicurezza, dibattuto in paese negli ultimi mesi «e che per noi sarà dipanata in un filone legato al dissesto idrogeologico e in uno contro gli eventi di micro criminalità, attraverso sinergie con la polizia locale e con le scuole».

La lista di Guerini verrà presentata alla cittadinanza oggi a Marcheno, alle 20.30 in sala consiliare. Nella settimana successiva seguiranno presentazioni anche a Brozzo e a Cesovo.