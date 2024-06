A Lumezzane dai conteggi spunta il premio di maggioranza

«Al momento ci stiamo ancora godendo la vittoria con numeri da record - dice il riconfermato primo cittadino josehf facchini che ieri è stato proclamato sindaco -. Poi si penserà al resto».

Chi credeva che i nomi per la giunta fossero subito pronti sarà deluso. D’altro lato, i conteggi definitivi dei voti si sono conclusi ieri pomeriggio e le sorprese non sono mancate. Se fino a prima delle elezioni il consiglio comunale era composto da dieci rappresentanti della maggioranza più il sindaco e sei della minoranza, dal prossimo consiglio che si insedierà entro fine mese la composizione sarà di 11 per la maggioranza e cinque per la minoranza. La vittoria con percentuale oltre il 66 per cento ha infatti prodotto un premio di maggioranza per liste collegate a Facchini. C’è quindi un consigliere in più per il centrodestra e in particolare per Forza Italia con Marco Versace e uno in meno per la lista Civica per Valeriano Gobbi.

Ovviamente il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia, con quasi la stessa percentuale della Lega, fa prevedere qualcosa in più per il partito di Giorgia Meloni rispetto al solo assessore avuto nella giunta precedente. Voci di corridoio parlano anche di un nuovo presidente del consiglio espressione della civica del centrodestra Insieme per Lumezzane.

Quindi in Consiglio siederanno per la maggioranza, per La Lega Salvini Lombardia Anna Bugatti, Giacomo Zobbio, Adriano Rinaldi, Teresa Mori; per Fratelli d’Italia Claudio Gnutti, Alessandro Bellini, Clara Bertoli, Serafino Zani; per Forza Italia Lucio Facchinetti e Marco Versace; per Insieme per Lumezzane Rocco Ferraro.

Per la minoranza, invece ci saranno Flauzia Panada e Stefano Gabanetti per il Partito Democratico Gobbi Sindaco; Elena Ghidini per la Civica per Valeriano Gobbi e Margherita Allegretti per la lista civica Lumezzane Vale. A questi si aggiunge Valeriano Gobbi, candidato sindaco di tutte e tre le liste.

«Fratelli d’Italia esprime grandissima soddisfazione per il risultato ottenuto non solo per quanto riguarda il centrodestra ma per tutti i traguardi che sono stati raggiunti in queste elezioni - commenta Serafino Zani, responsabile valgobbino -. Sicuramente il centrodestra unito ha premiato, è stato apprezzato dai cittadini e ha portato un valore aggiunto che va oltre la sommatoria dei singoli partiti. La soddisfazione è grande per Fratelli d’Italia che ha creduto e ha lavorato incessantemente affinché il centrodestra fosse unito».