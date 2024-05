A Iseo un poker di candidati per vincere la partita della conquista del Comune

Gli elettori di Iseo potranno scegliere tra un poker di candidati, sono infatti ben quattro gli aspiranti sindaco della cittadina sebina. All’inizio sembrava che liste in campo fossero soltanto due, ma poi sono cresciute (appunto) fino a raddoppiare. Nella competizione elettorale ci volti noti e nuovi.

Flavia Gatti

La lista «Iseo è ora» che non ha stretto intese con nessuno, candida come sindaco Flavia Gatti e persone che nulla hanno a che fare con l’Amministrazione in carica. «Iseo è ora» è una civica molto variegata, si autodefinisce «un gruppo eterogeneo composto da persone diverse, ciascuna con la propria storia umana e politica alle spalle, ma accomunate da un unico obiettivo restituire al nostro paese la vitalità e la serenità che merita. La nostra squadra è composta da giovani pieni di energia e da persone dotate d’esperienza, tutti determinati a rilanciare Iseo con idee innovative e concrete». Dei candidati consiglieri, l’unica ad avere un curriculum politico è la candidata Flavia Gatti che è stata per due mandati, in passato, assessore all’urbanistica e lavori pubblici ed ai servizi sociali.

Riccardo Venchiarutti

In campo c’è poi «Iseo Insieme» che, già dal nome, lascia intendere che raggruppa più compagini ed infatti sotto un unico simbolo ci sono tre gruppi: «Progetto Iseo», «Alternativa per Iseo» e «Iseo al centro». Il capolista di «Iseo Insieme» è Riccardo Venchiarutti, già due volte sindaco con il gruppo «Progetto Iseo», prima dell’attuale giunta Ghitti e che ha riunito persone con inclinazione politica differente ma accomunate da un principio unitario: «Operare all’insegna dell’onestà personale, dell’assenza di interessi diretti e della massima trasparenza»; «Iseo Insieme» annovera al suo interno tre dei quattro consiglieri di minoranza uscenti ed è una lista a maggioranza femminile.

Marco Franceschetti

«SiAmo Iseo» è la lista che si propone come ereditiera della giunta Ghitti e che candida Marco Franceschetti, «pur in continuità con "Iseo Sicura", perché nei punti del programma richiama le opere avviate dall’Amministrazione Ghitti, è nata spontaneamente per volontà di tanti iseani liberi e indipendenti, ognuno dei quali ha portato un contributo di esperienze e di valori vissuti, ogni giorno, nei luoghi della propria vita» sottolinea il candidato. A sostenere «SiAmo Iseo» ci sono i gruppi civici «Clusane Unito», «Iseo Civica» e «Dialogando», oltre a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Giuseppe Colnaghi

Quarta lista nella competizione amministrativa è quella del «Partito popolare del Nord autonomia e libertà» che vede come candidato sindaco Giuseppe Colnaghi. Al momento della presentazione della lista è arrivato l’ex ministro di Grazia e giustizia Roberto Castelli che ha dato vita a numerosi gruppi che si riconoscono nei valori di libertà, autonomia e democrazia, della solidarietà, così come quello iseano.