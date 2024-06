A Idro Armani ci riprova, l’alternativa si chiama Badillini

A Idro ad affrontarsi alle urne alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno saranno per la lista «Civica per Idro» il sindaco uscente Aldo Armani da una parte, il giovane Paolo Badillini dall’altra con «Civica Idra».

Armani, 66 anni, afferma di aver predisposto una lista della quale fanno parte giovani volenterosi che desiderano impegnarsi per ottenere risultati tangibili: «Cinque anni non sono sufficienti per portare a termine gli obiettivi che ci eravamo prefissati, anche se siamo riusciti a fare investimenti per 7 milioni e senza fare alcun debito». «Chiedo quindi di continuare», aggiunge. E punta soprattutto sulle opere pubbliche: «Ci sono il nuovo ingresso al paese, la questione ambientale del lago, il nuovo municipio, l’area industriale da sistemare e da bypassare con una strada il centro storico di Lemprato».

Paolo Badillini di anni ne ha 34 ed è alla sua prima esperienza amministrativa: «In lista con me ci sono persone che di esperienza già ne hanno ed ho le idee chiare in merito a ciò di cui ha bisogno il paese. Siamo un’alternativa nuova e dinamica, che desidera lavorare per il progresso e la rinascita della nostra bella cittadina». Al primo punto ci sono il lago ed il suo ecosistema. Poi le infrastrutture già finanziate dai fondi ex Odi, ad eccezione del già progettato «chiosco in Paröle» a favore di un’area camper. Quanto al Turismo per Badillini ci sono l’albergo diffuso per valorizzare i centri storici e il prolungamento della stagione turistica.