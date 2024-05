A Comezzano Cizzago la sfida per la fascia tricolore è tra tre candidati

Tre opzioni per i cittadini di Comezzano Cizzago: dare la propria fiducia ad Emanuele Festa (civica Insieme si può), ad Emanuele Fogliata (FdI e Rinascita civica) o a Massimiliano Metelli (FI, Lega, Lombardia ideale e Comezzano Cizzago in testa).

Festa rappresenterà la continuità con l’attuale Amministrazione, in cui è assessore. Alla base c’è lo stesso gruppo che cinque anni fa ha sostenuto l’attuale sindaca Alida Potieri, che ha deciso di non ricandidarsi.

Chi desidera invece voltare pagina, potrebbe puntare su Emanuele Fogliata. Volto nuovo della politica locale, Fogliata è sostenuto da Fratelli d’Italia e Rinascita civica. Tanti i volti nuovi che lo affiancano, scesi in campo per la «rinascita di Comezzano Cizzago». L’altro candidato «per voltare pagina» è Massimiliano Metelli. Ha alle spalle una lunga esperienza come consigliere comunale e si candidò a sindaco nel 2019 e nel 2009. A sostenerlo Forza Italia, Lega, Lombardia ideale e Comezzano Cizzago in testa. Nella sua squadra un mix di persone giovani ed esperte: tra queste spicca il nome di Giuliano Scalvini.

In chiusura uno sguardo ai programmi: Emanuele Festa e Insieme si può mettono in cima al proprio programma elettorale politiche giovanili, sociale e investimenti. Fratelli d’Italia e Rinascita civica Comezzano Cizzago, sostenendo Emanuele Fogliata, puntano molto su scuola, sociale e sicurezza. Massimiliano Metelli (Forza Italia, Lega, Lombardia ideale e Comezzano Cizzago in testa) nel programma elettorale risaltano partecipazione e rivitalizzazione del territorio, snellimento delle procedure burocratiche (anche per il sociale) e urbanistica.