A Castegnato Cominassi cerca il tris, l’opposizione è compatta con Patrizia Turelli

Gianluca Cominassi cercherà il tris come sindaco, in una sfida quasi «fratricida» con l’ex vicesindaca e assessora a Sport e Commercio Patrizia Turelli, che verrà supportata in questa tornata elettorale dal gruppo d’opposizione Uniti per Castegnato.

Si delineano candidature, liste e alleanze per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno per il paese dell’hinterland bresciano. Ora è ufficiale la decisione dell’attuale primo cittadino, che si ripresenta alla guida di Civica Castegnato, accompagnato dal nuovo assessore Giulia Bonomelli, subentrata a Patrizia Turelli dopo che quest’ultima aveva annunciato la sua intenzione di correre con una nuova lista. Una mossa shock che scosse l’Amministrazione comunale, tanto che il sindaco finì con l’emettere un decreto per togliere la carica di vicesindaco alla Turelli, inserendo poi la già citata Bonomelli in Giunta. Ora c’è da registrare un altro scossone politico, in realtà sulla bocca di molti in paese nelle ultime settimane ma che ora ha i crismi dell’ufficialità grazie ad un comunicato a firma dei leader dell’opposizione Claudio Treccani e Daniele Novelli: Uniti per Castegnato sosterrà la candidatura di Patrizia Turelli.

Tra volti nuovi e conferme

Tornando alla Civica Castegnato, la lista che sostiene il sindaco uscente parla dei primi movimenti per la costruzione della squadra e stila le linee guida del programma: «La squadra che affiancherà Gianluca Cominassi – spiegano – si compone di tanti volti nuovi e qualche attuale amministratore con anni di esperienza alle spalle: un mix che coniuga esperienza e novità. Nella composizione della lista non verrà meno l’attenzione alla parità di genere che ha da sempre caratterizzato i principi fondanti del nostro gruppo. Anche in quest’ottica proporremo Giulia Bonomelli per il ruolo di vicesindaca. I macro-obiettivi sui quali Civica Castegnato intende spendersi saranno innanzitutto il completamento della scuola primaria, la sensibilizzazione al tema della pace, la mobilità sostenibile, la vivacità culturale, il mantenimento dell’elevato standard di servizi sociali, il rilancio della manifestazione Franciacorta in Bianco, il coinvolgimento dei più giovani e dei meno giovani e, da ultimo, favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro».

L’opposizione

Passando all’attuale opposizione, Uniti per Castegnato non proporrà un suo candidato, ma andrà a sostenere Turelli, scongiurando (almeno ad oggi) un «triello» dispersivo e aumentando le possibilità di vittoria dell’ex vicesindaca: «In vista delle imminenti elezioni – spiegano da Uniti per Castegnato – ci siamo messi in discussione e alla fine abbiamo, ancora una volta, messo da parte i personalismi a favore del bene comune. Abbiamo scelto una sfida avvincente, cominciando un percorso nuovo per dare a Castegnato la giusta sintesi fra esperienza amministrativa, desiderio di cambiamento ed entusiasmo. La candidatura di Patrizia Turelli e la sua apertura a costruire una squadra con chi condividesse con lei un progetto serio e realizzabile rappresentano a nostro avviso il percorso più coerente per migliorare il nostro paese. L’esperienza maturata in questi anni di amministrazione da parte di Patrizia, sempre presente, disponibile e attenta ai bisogni dei cittadini, è per noi un’assicurazione sul suo futuro impegno.

«Patrizia Turelli – concludono – è sempre stata un’amministratrice libera da ideologie che ha dato totale priorità all’impegno costante e alla disponibilità.