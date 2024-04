A Berlingo tre candidati pronti a sfidarsi per indossare la fascia tricolore

Tre liste all’orizzonte per le elezioni comunali di Berlingo. L’attuale maggioranza punterà sulla riconferma del sindaco uscente, Fausto Conforti, che cinque anni fa aveva vinto le elezioni con oltre il 62%, sostenuto dalla civica «Insieme per Berlingo e Berlinghetto» e dalla Lega. «Manterrò il mio profilo civico – spiega Conforti – non essendo tesserato ad alcun partito, ma in questa tornata abbiamo ottenuto il supporto di tutto il centrodestra unito». L’obiettivo è quindi quello di proseguire con il lavoro iniziato nel 2019, dopo una consigliatura giocoforza condizionata, in termini di programmi e progettualità, dal terremoto anche amministrativo dovuto al Covid.

Gli sfidanti

Anche l’attuale minoranza, quella di «Vivere il paese», sarà della partita. Il candidato sindaco è Dante Paolo Bonfiglio, avvocato e oggi sui banchi dell’opposizione. «Siamo – spiega Bonfiglio – una squadra unita e affiatata. Le specifiche competenze di ogni candidato sono state poste in condivisione per predisporre un programma realizzabile e fortemente orientato verso la collaborazione con le varie realtà presenti sul territorio». Spicca il no deciso a cave e discariche, la rivitalizzazione del bilancio partecipato, il Consiglio comunale dei ragazzi, la sistemazione di palestra e ambulatorio. Sul piano della viabilità, invece, si punta alla ripavimentazione della centrale piazza Paolo VI.

In pista, a Berlingo, c’è poi un terzo nome: è quello di Laura Martinelli, architetta, già vicesindaca nel primo scorcio di Amministrazione Conforti, «poi – spiega – ho dovuto rassegnare le dimissioni per incompatibilità caratteriali ed esecutive con il primo cittadino in carica. Ora mi candido per continuare il lavoro da dove l’avevo necessariamente dovuto interrompere. Sono una persona determinata, appassionata e con una grande voglia di fare e di mettersi in gioco e mi impegnerò al massimo per una gestione trasparente, efficiente e partecipativa della comunità. Metterò a disposizione la mia competenza di architetto per coadiuvare il lavoro dei tecnici a partecipare ai bandi Pnrr, con opere migliorative e nuovi progetti».

Nel programma la valorizzazione delle piccole realtà economiche del territorio, maggiori risposte alla quotidianità dei cittadini, la gestione e manutenzione degli immobili comunali e del verde. «Serve inoltre – chiosa la Martinelli – ripristinare un clima di stabilità all’interno degli uffici comunali, soprattutto a seguito del turnover degli ultimi cinque anni».