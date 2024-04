A Berlingo si va verso la sfida a due tra le compagini di cinque anni fa

Due liste, come cinque anni fa. Lo scenario elettorale a Berlingo, piccolo ma attivo paese della Bassa Occidentale, ruota al momento ancora attorno alle compagini che nel 2019 si sfidarono, nella ripetizione della sfida già andata in scena l’anno precedente. In quel caso l’unica candidata era l’uscente, Cristina Bellini, ma non si raggiunse il quorum: alle urne andò solo il 43 per cento degli aventi diritto. L’anno successivo fu invece Fausto Conforti, già agente della Polizia locale in paese, a incassare un robusto 62 per cento con la lista Insieme per Berlingo, sostenuta anche dalla Lega.

Il primo cittadino, con ogni probabilità, punterà al secondo mandato: l’ufficialità pare essere questione di giorni. «La squadra c’è - dice Conforti - ed è affiatata. Abbiamo fatto tanto in questi anni, dal punto di vista delle opere, del rinnovamento della macchina comunale e più in generale per dare a Berlingo il giusto spazio che merita dentro e fuori i confini comunali. Abbiamo portato la nostra comunità dentro il distretto delle Strade del commercio e, proprio pochi giorni fa, è stata accettata la nostra candidatura all’interno della Strada del vino dei colli Longobardi, con cui collaboriamo da tempo attraverso il festival Pestom».

Sull’altro fronte, l’attuale opposizione, quella di «Vivere il paese», punta a ribaltare il risultato delle scorse votazioni. Il candidato sindaco non è ancora stato ufficializzato, «ma stiamo lavorando da tempo - spiega l’attuale consigliere comunale, Dante Paolo Bonfiglio - per esserci alle urne con una squadra coesa e un programma all’altezza dei bisogni dei cittadini, valorizzando il lavoro fatto in questi anni come opposizione, dentro e fuori il Consiglio comunale. I capisaldi saranno senza dubbio i capitoli relativi alle scuole, all’istruzione e alla viabilità a Berlingo e Berlinghetto».