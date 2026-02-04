Vino, 2,5 milioni di euro a 78 cantine bresciane per modernizzarsi

Regione Lombardia ha stanziato 3,7 milioni di euro per sostenere 139 cantine del territorio nell’ambito della misura «Investimenti Ocm Vino» per la campagna 2025/2026. Di questi fondi, la quota più consistente – circa 2,58 milioni di euro – sarà destinata a 78 aziende vitivinicole della provincia di Brescia, che rappresenta dunque il principale polo enologico beneficiario del bando.

Gli interventi

L’iniziativa mira a favorire interventi di ammodernamento tecnologico e di potenziamento della capacità ricettiva delle aziende, con l’obiettivo di rendere il settore più competitivo e orientato alla vendita diretta e all’accoglienza enoturistica.

Il contributo regionale coprirà fino al 40% delle spese ammissibili per micro, piccole e medie imprese, e il 20% per le aziende di dimensioni intermedie. Sono finanziati lavori per la realizzazione o riqualificazione di strutture produttive, l’acquisto di macchinari per la lavorazione e l’imbottigliamento, nonché l’allestimento di spazi dedicati alla degustazione, ai punti vendita e allo sviluppo dell’e-commerce.

Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, il programma consentirà alle cantine di «rafforzare il rapporto diretto con il consumatore e valorizzare l’identità dei vini lombardi». Complessivamente, gli investimenti attivati superano i 9,3 milioni di euro.

In provincia di Brescia, dove sono comprese le principali aree vitivinicole di Franciacorta, Lugana e Garda, i fondi andranno a sostenere progetti che combinano innovazione produttiva e qualità dell’accoglienza, elementi sempre più determinanti per la competitività del vino lombardo.