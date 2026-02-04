Giornale di Brescia
Vino, 2,5 milioni di euro a 78 cantine bresciane per modernizzarsi

Il focus degli interventi saranno gli impianti e l’accoglienza: i fondi sono stati stanziati da Regione Lombardia
Regione Lombardia ha stanziato 3,7 milioni di euro per sostenere 139 cantine del territorio nell’ambito della misura «Investimenti Ocm Vino» per la campagna 2025/2026. Di questi fondi, la quota più consistente – circa 2,58 milioni di euro – sarà destinata a 78 aziende vitivinicole della provincia di Brescia, che rappresenta dunque il principale polo enologico beneficiario del bando.

Gli interventi

L’iniziativa mira a favorire interventi di ammodernamento tecnologico e di potenziamento della capacità ricettiva delle aziende, con l’obiettivo di rendere il settore più competitivo e orientato alla vendita diretta e all’accoglienza enoturistica.

Il contributo regionale coprirà fino al 40% delle spese ammissibili per micro, piccole e medie imprese, e il 20% per le aziende di dimensioni intermedie. Sono finanziati lavori per la realizzazione o riqualificazione di strutture produttive, l’acquisto di macchinari per la lavorazione e l’imbottigliamento, nonché l’allestimento di spazi dedicati alla degustazione, ai punti vendita e allo sviluppo dell’e-commerce.

Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, il programma consentirà alle cantine di «rafforzare il rapporto diretto con il consumatore e valorizzare l’identità dei vini lombardi». Complessivamente, gli investimenti attivati superano i 9,3 milioni di euro.

In provincia di Brescia, dove sono comprese le principali aree vitivinicole di Franciacorta, Lugana e Garda, i fondi andranno a sostenere progetti che combinano innovazione produttiva e qualità dell’accoglienza, elementi sempre più determinanti per la competitività del vino lombardo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
vinoenologiafinanziamentiRegione LombardiaFranciacortaluganaGarda
  3. Ricarica la pagina se necessario