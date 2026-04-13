Vinitaly: Garda e Franciacorta svelano gli ultimi nati

Bianchi, rosé, fermi e bollicine. Pochi palcoscenici sono propizi come quello offerto da Vinitaly - inaugurata ieri a Verona - per presentare ai wine lover le novità di stagione. Un’occasione d’oro che, ovviamente, le cantine bresciane difficilmente si lasciano scappare.

Garda

Iniziando dal Garda, Costaripa - cantina con sede a Moniga e guidata da Mattia Vezzola - porterà in anteprima a Verona le nuove annate dei suoi vini più iconici: sul fronte dei rosati avremo RosaMara 2025 (rosé della Valtenesi che è un po’ il simbolo di Costaripa), Palmargentina 2025 e Molmenti 2021, che è il rosato di lungo affinamento della cantina gardesana. Spazio poi anche a Pievecroce 2025, Lugana che è una delle espressioni più pure del territorio.

Guardando poi alle zone storicamente vocate alla produzione di Lugana, la Cantina Montonale dei fratelli Girelli (sita nell’omonima frazione di Desenzano) ha deciso di far esordire proprio nella kermesse di Veronafiere il suo Evoluzione 5, ovvero il Lugana Doc Montunal prodotto con una selezione dell’annata 2020. Un inno alla longevità che apre nuovi orizzonti per il vino prodotto con uve di turbiana.

Franciacorta

Anche la Franciacorta schiererà... le bottiglie d’assalto sotto i riflettori di Vinitaly. La cantina Muratori - ad esempio - presenterà Millé 2021, spumantizzazione extra brut di sole uve Chardonnay provenienti da parcelle con oltre venti anni di età. Una sfida che per la famiglia Muratori significa fare un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione del proprio territorio.

Nella landa dei millesimati «âge» si colloca anche la proposta di Terre d’Aenòr, cantina fondata nel 2018 da Eleonora Bianchi che presenterà tre new entry: Franciacorta Extra Brut Millesimato 2021, Franciacorta Rosé Millesimato 2021 e Franciacorta Pad Dosé Millesimato 2021.

È stato lanciato da poco anche Settedue Extra Brut, ultimo nato di casa Monte Rossa che, già nel nome, vuole omaggiare l’anno di fondazione - il 1972 appunto - della Cantina di Bornato di Cazzago, nata su iniziativa di Paolo Rabotti e Paola Rovetta. Extra brut ottenuto da 80% di uve Chardonnay e 20% di Pinot Nero, Settedue prevede un affinamento minimo sui lieviti di 30 mesi. Un ponte tra passato e futuro dell’azienda franciacortina.