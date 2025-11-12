Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Urso su Iveco: «Il Governo garantirà l’interesse nazionale»

Girelli ed i sindacati: «L’impegno garantito da Tata Motors sull’occupazione di due anni non è garanzia sufficiente»
La sede bresciana di Iveco © www.giornaledibrescia.it
La sede bresciana di Iveco © www.giornaledibrescia.it
AA

«Iveco Group è una storica realtà dell’industria italiana. Con la separazione delle attività della difesa, intende focalizzarsi sul proprio core business: la produzione di veicoli commerciali leggeri medi e pesanti, di mezzi per il trasporto pubblico locale e di motori industriali». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un’audizione alle commissione Attività produttive e Lavoro della Camera, in merito all’acquisizione di Iveco da parte di Tata Motors.

«Si tratta di un settore che sta attraversando, a livello globale, una trasformazione profonda sul piano tecnologico e produttivo – ha aggiunto Urso –, in cui la capacità di innovare rappresenta un fattore decisivo di competitività a livello internazionale». Il ministro Urso ha ricordato che il gruppo «mantiene una presenza industriale a occupazionale di grande rilievo in Italia, con poli produttivi e centri di ricerca, che lo rendono un attore strategico per l’intera filiera nazionale dell’automotive e della componentistica».

Nell’audizione Urso ha rassicurato: «Il governo garantirà, attraverso gli strumenti a sua disposizione, il rispetto dell'interesse nazionale, vigilando affinché l'operazione si sviluppi nel pieno rispetto dei vincoli fissati».

Le reazioni

La garanzia di Urso non è bastata all’onorevole bresciano del Pd, Gian Antonio Girelli, che ha ribadito come «la cessione di Iveco a un gruppo extraeuropeo rappresenta un campanello d’allarme per il futuro del nostro sistema industriale e per la capacità dell’Italia di difendere i propri asset strategici. Iveco è uno degli ultimi grandi costruttori industriali italiani nel settore dell’automotive pesante».

Girelli è andato oltre chiedendo garanzie per lo stabilimento di Brescia. «È indispensabile che il governo garantisca che la sede di Brescia mantenga un ruolo strategico e che una parte della governance resti in Italia. È necessario tutelare i lavoratori e la filiera produttiva mentre le garanzie occupazionali appaiono limitate a un orizzonte di due anni».

«Chiediamo un piano industriale dettagliato – prosegue –, con impegni vincolanti e pluriennali su stabilimenti, livelli occupazionali e investimenti in ricerca e sviluppo, per proteggere l’indotto».

Sulla stessa linea anche i sindacati: «L’impegno sull'occupazione per due anni è totalmente insufficiente – dichiara Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Torino –. Serve una convocazione immediata del tavolo che coinvolga da subito i vertici di Tata Motors». «L'obiettivo – spiegano – deve essere la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di attività strategiche per il nostro Paese».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IvecoGianni GirelliTataAdolfo Urso
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario