Trenord cerca nuovi macchinisti: candidature aperte dal 21 ottobre

Le selezioni aprono il 21 ottobre e chiudono il 9 novembre. Servono diploma quinquennale e patente B. Previsti otto mesi di formazione e sei di tirocinio

20 ottobre 2026 1 ' di lettura

Trenord, linea Brescia-Iseo-Edolo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Trenordmacchinistiassunzioni Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...