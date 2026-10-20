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Trenord cerca nuovi macchinisti: candidature aperte dal 21 ottobre

Le selezioni aprono il 21 ottobre e chiudono il 9 novembre. Servono diploma quinquennale e patente B. Previsti otto mesi di formazione e sei di tirocinio
Trenord, linea Brescia-Iseo-Edolo
Trenord, linea Brescia-Iseo-Edolo

Trenord cerca nuovi macchinisti da inserire nel proprio organico. Le selezioni apriranno domani, mercoledì 21 ottobre, alle 11 e sarà possibile presentare la propria candidatura fino alle 23.59 di lunedì 9 novembre.

L'opportunità riguarda l'azienda ferroviaria che ogni giorno effettua oltre 2.400 corse regionali, suburbane e aeroportuali in Lombardia, comprese quelle che interessano il territorio bresciano.

I requisiti per candidarsi

Per partecipare alla selezione è necessario avere un diploma di scuola superiore quinquennale, la patente B e una conoscenza della lingua italiana di livello madrelingua oppure certificata B1.

Costituiscono titoli preferenziali la residenza in Lombardia e un'esperienza di almeno due anni in ambito tecnico.

Ai candidati sono inoltre richieste disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, precisione, capacità di risolvere problemi e attitudine al lavoro di squadra.

La formazione dura 14 mesi

Chi supererà le selezioni dovrà affrontare un percorso formativo di circa otto mesi, organizzato direttamente da Trenord, per ottenere la Licenza europea e il Certificato complementare A4/B1, necessari per la conduzione dei treni.

Seguiranno altri sei mesi di addestramento e tirocinio alla guida, prima di assumere ufficialmente il ruolo di macchinista.

Il personale di condotta è responsabile della guida dei convogli e lavora in costante coordinamento con il capotreno e la sala operativa.

Come presentare domanda

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente nel periodo compreso tra le 11 del 21 ottobre e le 23.59 del 9 novembre 2026.

Le informazioni e le modalità per partecipare alla selezione saranno disponibili nella sezione «Lavora con noi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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