Trenord cerca nuovi capitreno: candidature aperte fino al 21 settembre

Trenord avvia la selezione per nuovi capitreno. Dalle 11 di giovedì 3 settembre sarà possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team del personale di bordo che opera sulle oltre 2.400 corse giornaliere in Lombardia, nelle province delle regioni limitrofe e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express.
Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 21 settembre attraverso la sezione «Lavora con noi» del sito trenord.it, dove sono disponibili anche le candidature per le posizioni di It Project manager junior e Hr Talent & Development specialist.
La selezione per capitreno
Il capotreno è una figura centrale per il servizio ferroviario: garantisce la sicurezza del viaggio, assiste i passeggeri e rappresenta il principale punto di riferimento dell’azienda a bordo dei treni. I candidati selezionati seguiranno un percorso formativo di circa sei mesi, con lezioni teoriche e pratiche, esami finali e un periodo di tirocinio necessario per ottenere l’abilitazione.
Per partecipare sono richiesti un diploma di scuola superiore o una laurea, un’ottima conoscenza della lingua italiana e un buon livello di inglese. Saranno considerati un vantaggio la conoscenza di altre lingue straniere e precedenti esperienze a contatto con il pubblico. Tra i requisiti figurano inoltre disponibilità agli spostamenti, flessibilità oraria, capacità comunicative, precisione e attitudine al problem solving.
Le altre opportunità aperte
Trenord è alla ricerca anche di un It Project manager junior, che lavorerà allo sviluppo di applicazioni e piattaforme a supporto della gestione del servizio ferroviario. Per il ruolo sono richieste una laurea magistrale in ambito informatico, ingegneristico o tecnico-scientifico, conoscenza dell’inglese e capacità di gestione dei progetti. La Direzione Risorse umane seleziona invece un Hr Talent & Development specialist, figura dedicata ai processi di crescita interna, gestione delle competenze, performance management ed employer branding. La posizione richiede laurea, esperienza in ruoli analoghi e competenze nell’analisi dei dati HR.
Tutte le informazioni sulle selezioni sono disponibili nella sezione «Lavora con noi» del sito trenord.it.