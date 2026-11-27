I trattamenti superficiali dei metalli sono un passaggio fondamentale nel ciclo produttivo di molti componenti meccanici. Attraverso processi chimici la superficie viene modificata per migliorare caratteristiche specifiche, come la resistenza alla corrosione, l’adesione di rivestimenti o la durata nel tempo. In ambito industriale questi trattamenti permettono di ottimizzare le prestazioni dei pezzi metallici senza alterarne le proprietà strutturali interne. Il processo è particolarmente importante per componenti destinati a settori come l’automotive, la meccanica di precisione, l’aerospaziale e l’industria manifatturiera. In questi contesti la qualità della superficie può influenzare l’efficienza e l’affidabilità del prodotto finale.
I trattamenti superficiali vengono applicati con diversi obiettivi tecnici e funzionali. Il primo è la protezione del metallo da fenomeni di ossidazione e corrosione, che possono comprometterne l’integrità nel tempo. Un secondo obiettivo è il miglioramento delle proprietà tribologiche, ossia la riduzione dell’attrito e dell’usura tra superfici in movimento. Oltre a proteggere, questi processi consentono di migliorare l’estetica del componente e di preparare la superficie per altre lavorazioni, come le verniciature, le gommature, i riporti in ceramica o i rivestimenti protettivi.
Galvanica
Uno dei principali e più diffusi trattamenti superficiali dei metalli è la galvanica, un processo elettrochimico (basato sul fenomeno dell’elettrolisi) che permette di rivestire un oggetto metallico con un sottile strato di un altro metallo o di una lega. Serve a proteggere i metalli da ruggine, usura, abrasioni e corrosione, e migliora sia l’aspetto visivo dei prodotti (lucido, satinato, colorato), sia la funzionalità modificando proprietà superficiali come conducibilità elettrica, durezza, saldabilità o attrito.
I principali trattamenti galvanici sono zincatura, nichelatura, cromatura, ramatura e ottone, doratura, argentatura e rodiatura. La zincatura protegge l’acciaio dalla ruggine ed è molto usata in edilizia e meccanica. La nichelatura migliora la resistenza all’usura e assolve a scopi decorativi (anche in versione chimica). La cromatura può essere decorativa o dura, per componenti meccanici ad alto scorrimento. Ramatura e ottonatura sono spesso usate come strati intermedi o per finiture particolari. La doratura, l’argentatura e la rodiatura infine sono applicazioni di metalli preziosi per gioielleria, moda, elettronica o contatti elettrici.
Anodizzazione
L’anodizzazione è un trattamento superficiale elettrochimico non galvanico; viene usato principalmente con i metalli leggeri, in particolare l’alluminio, per aumentare lo spessore dello strato di ossido naturale sulla superficie del metallo.