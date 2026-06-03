Trasparenza retributiva: è giusto conoscere gli stipendi dei colleghi?

Da questa domenica entrano in vigore le nuove regole sulla trasparenza retributiva , una svolta che cancella il segreto salariale in ufficio. Le aziende avranno l'obbligo di rendere pubblici i criteri per determinare gli stipendi, mentre i dipendenti acquisiranno il diritto di conoscere le medie salariali dei colleghi (divise per genere) che svolgono le stesse mansioni.

I sostenitori vedono nella riforma un'arma fondamentale per garantire l'equità e azzerare il gender pay gap, facendo emergere discriminazioni finora nascoste. Restano però forti resistenze culturali legate alla privacy sui guadagni, oltre a un problema pratico per le piccole e medie imprese: in team ridotti, infatti, le medie rischiano di far saltare l'anonimato dei singoli dipendenti, alimentando tensioni interne.