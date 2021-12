Timken, almeno quattro imprenditori interessati allo stabilimento

Resta alta la preoccupazione dei lavoratori della Timken di Villa Carcina. A due mesi dall’accordo in Regione sulla reindustrializzazione del sito non è stata avviata nessuna discussione.

Per questa ragione i rappresentanti dei lavoratori, guidati dal segretario della Fiom Brescia Antonio Ghirardi, hanno incontrato i rappresentanti della proprietà. All’incontro era presente anche il direttore di stabilimento Francesco Contolini e i due consulenti aziendali, ma non il presidente europeo e responsabile del sito Andy Dillon. I risultati dell’incontro sono stati illustrati ai lavoratori ieri mattina in assemblea.

- dichiara Ghirardi -, in particolare con almeno quattro soggetti dei quali non ha rivelato i nomi, ma che hanno già visto o chiesto di visitare il sito e documentazione utili a valutare l'opportunità di rilevare il sito».

L'attesa ora è per l'incontro fissato lunedì 27 dicembre al ministero dello Sviluppo Economico al quale sono convocati oltre ai rappresentanti aziendali compreso il dott. Andy Dillon, i rappresentanti della Regione e di Confindustria Brescia. «In quella sede ci aspettiamo che l'azienda dia risposte precise sullo stato di avanzamento del progetto e con il coinvolgimento del Ministero iniziare la discussione per favorire la reindustrializzazione».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it