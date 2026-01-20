Mercati finanziari e scenari del 2026 nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 19 gennaio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Mercati e geopolitica

In primo piano i mercati finanziari. Il professor Menoncin dell’Università degli Studi di Brescia ha analizzato la situazione attuale e l’impatto che lo scenario geopolitico internazionale potrebbe avere nel corso del 2026 su Borse e politiche monetarie di Fed e Bce.

Casa e auto

Nel Tg Economia anche una guida alle novità fiscali che riguardano la casa, illustrate dal tributarista Francesco Capodicasa, e un approfondimento sul mercato dell’auto, che ha chiuso il 2025 in difficoltà.

Associazione Artigiani

In chiusura spazio all’Associazione Artigiani, che con una nuova guida – dopo il recente cambio di presidente e direttore – si prepara a lanciare nei prossimi mesi nuovi progetti per rafforzarsi e aprirsi ulteriormente al territorio.