Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Mercati finanziari e scenari del 2026 nel Tg Economia

Nell’edizione di lunedì 19 gennaio, l’analisi delle prospettive economiche per il nuovo anno. In questa edizione anche fisco casa, mercato dell’auto e nuovi progetti dell’Associazione Artigiani
Loading video...
Tg Economia - Edizione del 19/01/2026
AA

È andato in onda lunedì 19 gennaio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Mercati e geopolitica

In primo piano i mercati finanziari. Il professor Menoncin dell’Università degli Studi di Brescia ha analizzato la situazione attuale e l’impatto che lo scenario geopolitico internazionale potrebbe avere nel corso del 2026 su Borse e politiche monetarie di Fed e Bce.

Casa e auto

Nel Tg Economia anche una guida alle novità fiscali che riguardano la casa, illustrate dal tributarista Francesco Capodicasa, e un approfondimento sul mercato dell’auto, che ha chiuso il 2025 in difficoltà.

Associazione Artigiani

In chiusura spazio all’Associazione Artigiani, che con una nuova guida – dopo il recente cambio di presidente e direttore – si prepara a lanciare nei prossimi mesi nuovi progetti per rafforzarsi e aprirsi ulteriormente al territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Tg EconomiaTeletuttogeopoliticaAssociazione Artigiani Bresciamercato auto
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario