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Economia

Filiera aerospaziale e nuove opportunità per le imprese nel Tg Economia

Nell’ultima edizione, il focus sulle prospettive del settore aerospace per il sistema produttivo locale. Si è parlato anche di intelligenza artificiale e dei nuovi servizi di noleggio per imprese e professionisti
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TG Economia - Edizione del 23/03/2026
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È andato in onda lunedì 23 marzo alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Aerospace e nuove opportunità

Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

In primo piano le prospettive offerte dalla filiera aerospaziale per le imprese bresciane. Con Paolo Cerabolini, del cluster Lombardia Aerospace, il Tg Economia ha approfondito la fase di forte espansione del settore e le condizioni necessarie per coglierne le opportunità, a partire da investimenti in innovazione e certificazioni.

Intelligenza artificiale e lavoro

Ampio spazio è stato dedicato all’intelligenza artificiale, con un’analisi delle ricadute occupazionali e dell’impatto ambientale delle nuove tecnologie. I timori che accompagnano questa trasformazione sono concreti, ma per le imprese comprenderne le potenzialità può significare generare risparmi e creare nuove opportunità professionali.

La nuova frontiera del noleggio

Infine, un focus sui servizi di noleggio proposti da Giustacchini Tech to Rent. Una formula flessibile, che consente di utilizzare beni – dallo smartphone ai macchinari industriali – senza vincoli di acquisto e che a Brescia sta registrando un crescente successo, con oltre 8mila clienti in poco tempo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Argomenti
Tg EconomiaTeletuttoFiliera Aeropsazialeintelligenza artificialeGiustacchini Tech to rent

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