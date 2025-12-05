Temperature calde: nuove strategie per coltivare il mais

Anno dopo anno i cambiamenti del clima stanno causando sempre più problemi all’agricoltura, sia per le giornate e le notti di caldo eccessivo sia per l’irregolarità di precipitazioni senza mezze misure in cui l’assenza di pioggia si alterna a bombe d’acqua che allagano i campi e distruggono i raccolti.

I dati riferiti a Brescia e alla Lombardia evidenziano una situazione sempre più difficile per chi deve gestire semine e raccolti o gli animali in stalla. Come spiegato ieri dagli amministratori di Condifesa Lombardia Nord-Est (che festeggia 50 anni) durante la presentazione del convegno in programma al castello di Padernello il 10 dicembre, intitolato «Mais: innovazione e sostenibilità per il futuro», il 2025 è stato un anno meteorologico senza precedenti.

Il punto

Come ricordato dal direttore Alessandro Iengo, «Il giugno appena trascorso è stato il mese complessivamente più caldo degli ultimi 34 anni in Lombardia (dal 1991) e degli ultimi 22 (dal 2003) in Europa occidentale. Nel 2025 nella nostra regione si sono contate ben 55 notti tropicali, con temperature sopra i 25 gradi, contro le 44 del 2020, le 33 del 2010 e le 11 del 1990. A Brescia la temperatura media è stata di 4 gradi superiore ai rilievi della serie storica, mentre le minime sono andate oltre il livello considerato normale di 3,6 gradi. La situazione, unita a piogge brevi e intense che non risolvono la carenza d’acqua e non rimpinguano le falde sotterranee, ha messo in ginocchio molte coltivazioni e principalmente quella del mais, che nel Bresciano è la coltivazione principale e occupa 70.200 ettari di suolo agricolo».

Leggi anche Il meteo danneggia i primi raccolti e ritarda le semine

I numeri

Il presidente di Condifesa Lombardia Nord Est, Martinelli, con il direttore Iengo - © www.giornaledibrescia.it

«Proprio per questo motivo – ha precisato il presidente di Condifesa Lombardia Nord Est Giovanni Martinelli – l’ormai prossimo convegno di Padernello sarà un momento di dibattito ma anche di studio delle strategie di adattamento e non più di contrasto ai cambiamenti climatici, per le coltivazioni del mais. Quello ormai trascorso sembrava un anno più tranquillo ma invece i risarcimenti per i nostri agricoltori associati hanno superato quota 6,1 milioni di euro, contro i 6,9 del 2024. I valori assicurati del resto sono saliti a 470 milioni di euro nelle cinque provincie di Brescia, Como, Varese, Sondrio e Lecco, contro i 430 milioni dell’anno scorso; la superficie assicurata ha raggiunto i 37.000 ettari e le aziende le 6.150 unità, in aumento di 300 sul 2024. Le condizioni fondamentali per garantire alle aziende agricole sostenibilità economica e ambientale? Adeguate scelte agronomiche, innovazione tecnologia e strumenti assicurativi, in una quadro di proposte che il Consorzio oggi è in grado di fare grazie al nuovo ruolo di consulenza garantito dalla competenza di FuturAgri».

Il convegno. «Come FuturAgri affianchiamo le aziende nell’applicazione delle tecnologie in campo – ha spiegato Lorenza Micheloni –. Mercoledì prossimo, nel convegno dedicato al collega Mauro Agosti (e visibile in streaming sul sito di Condifesa), ci concentreremo sulle prime fasi di sviluppo del mais, un problema emergente innescato dai cambiamenti climatici che costringe molti agricoltori alla risemina, con notevoli perdite di raccolto, tempo e denaro».