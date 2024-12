Techne inaugura la filiale di Bolzano e guarda a Germania e Austria

Si apre un nuovo capitolo nella storia della bresciana Techne, che nei giorni scorsi ha inaugurato una nuova sede a Bolzano, all’interno del palazzo D3 del polo tecnologico Noi Techpark.

L’azienda, specializzata nella fornitura di servizi nel settore della metrologia, ha celebrato l’iniziativa con un evento ad hoc, che ha rappresentato una preziosa occasione di approfondimento, grazie agli interventi di qualificati relatori sui temi della tomografia e dell'importanza delle certificazioni in campo metrologico.

«Essere qui per noi è un grande orgoglio – ha dichiarato Davide Peli, amministratore delegato di Techne –. Spesso si sente parlare di metrologia, senza sapere che cosa in effetti vuol dire. Oggi Techne ha la possibilità di portare a Bolzano la cultura di questo settore; per questo voglio ringraziare i relatori e, soprattutto, dire grazie a Vincent Mauroit, director of innovation & tech transfer e Hubert Hofer, director of services, che ci hanno permesso di realizzare questo importante momento».

Innovazione e ricerca

Michael Riedl di Fraunhofer Italia, organizzazione di ricerca applicata leader a livello mondiale, ha posto l'accento sui temi dell’innovazione e della ricerca, mentre Christian Steurer di Eurac TerraXCube ha illustrato le straordinarie potenzialità della camera climatica del centro, la più versatile al mondo, situata proprio all'interno del Noi Techpark.

Leggi anche I buoni frutti del C-Lab: Techne diventa socio di Prospecto

Emanuele Guasto di Abb ha dal canto suo evidenziato le applicazioni e i vantaggi offerti dalla tomografia, dopodiché Marco Turconi di Zeiss Metrologia (di cui Techne è business partner) ha concluso l'incontro, mostrando come le aziende possano assicurare qualità e precisione nei propri prodotti e processi grazie alle avanzate soluzioni offerte dalle macchine Zeiss.

Al termine delle presentazioni, gli ospiti hanno potuto visitare i laboratori Techne attrezzati con macchinari all'avanguardia nel campo della metrologia industriale, tra cui la macchina di misura a coordinate Accura (Cmm) a contatto, il tomografo Zeiss Metrotom 800 e altre attrezzature da banco.

L’apertura della nuova sede nel territorio Alto Atesino rafforza la visione innovativa dell’azienda e le permette di affacciarsi ad un nuovo mercato che si estende anche in Austria e Germania. L’investimento è solo uno degli step di un piano strategico molto più ambizioso. L’obiettivo della società per i prossimi anni è, infatti, quello di espandersi per creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto se rivolte ai giovani, e di essere presenti in modo più capillare a livello territoriale per migliorare l’efficienza e la velocità del servizio.

Techne, ricordiamo, è un interessante caso di impresa fondata nel 2008 da due giovani ambiziosi, che hanno creduto nella passione che li animava e l’hanno trasformata nel proprio lavoro. Realtà in continua espansione, è punto di riferimento per la fornitura di servizi integrati di metrologia industriale.