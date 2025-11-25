Giornale di Brescia
Abbonati
EconomiaGdB & FuturaImprese

Tassare i robot, duplice sfida: innovare senza frenare la crescita

Franco Baiguera
La proposta di legge depositata in Parlamento pone una questione: come redistribuire in modo equo i benefici del progresso tecnologico?
L'idea di tassare i robot è partita da Brescia
L'idea di tassare i robot è partita da Brescia

I robot non dormono, non chiedono ferie e non pagano tasse. Ma in un mondo in cui le macchine sostituiscono sempre più spesso le persone, cresce la domanda: è giusto che producano ricchezza senza contribuire al bene comune? L’idea di tassare i robot, o i profitti generati dall’automazione, è tornata ciclicamente nel dibattito pubblico, trovando spazio anche sulle pagine del Giornale di Brescia e in una proposta di legge depositata in Parlamento. Il tema merita un approfondimento perché divide ec

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario