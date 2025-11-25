Tassare i robot, duplice sfida: innovare senza frenare la crescita

Franco Baiguera

La proposta di legge depositata in Parlamento pone una questione: come redistribuire in modo equo i benefici del progresso tecnologico?

3 ' di lettura

L'idea di tassare i robot è partita da Brescia

I robot non dormono, non chiedono ferie e non pagano tasse. Ma in un mondo in cui le macchine sostituiscono sempre più spesso le persone, cresce la domanda: è giusto che producano ricchezza senza contribuire al bene comune? L’idea di tassare i robot, o i profitti generati dall’automazione, è tornata ciclicamente nel dibattito pubblico, trovando spazio anche sulle pagine del Giornale di Brescia e in una proposta di legge depositata in Parlamento. Il tema merita un approfondimento perché divide ec