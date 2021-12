Startup e investimenti: A2A entra nel fondo «Eureka! Fund I»

A2A ha siglato con Eureka! Venture sgr un accordo per l’ingresso nel fondo di technology transfer «Eureka! Fund I». Con questa operazione finalizzata allo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie, A2A compie un «ulteriore passo avanti nel suo programma di Corporate venture capital (Cvc) nato nel 2019 per promuovere l’innovazione del gruppo tramite investimenti in startup operanti in business strategici come la transizione energetica e l’economia circolare», spiegano dal quartier generale della multiutility.

«Eureka! Fund I - Technology Transfer» è focalizzato su investimenti in applicazioni e soluzioni riconducibili alla Scienza e ingegneria dei materiali. Il fondo investe negli stadi iniziali di crescita delle startup, anche grazie alla partnership con 31 università e centri di ricerca scientifica del paese.

«L'innovazione è un aspetto determinante per il successo del nostro gruppo - sottolinea l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini -. Grazie a questa collaborazione A2A potrà ampliare il proprio programma di Corporate venture capital, sostenere la nascita di startup legate al mondo della ricerca e dei poli di trasferimento tecnologico, rafforzando ulteriormente gli investimenti in nuove soluzioni che possano contribuire alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il Paese e alla sua transizione ecologica».

Parole a cui fanno eco quelle di Stefano Peroncini, a.d.: di Eureka!: «Sviluppo sostenibile, transizione energetica e investimenti deeptech rappresentano l’essenza stessa di Eureka!. Siamo davvero orgogliosi di proseguire il nostro ambizioso percorso con A2A».

Il Fondo Eureka! I annovera il Fondo Europeo per gli Investimenti (Eif) e Cassa depositi e prestiti (CDP) in qualità di anchor investor tramite il Fondo di fondi dedicato al Technology transfer di Cdp venture capital Sgr e la piattaforma ITAtech, nata proprio per supportare iniziative di trasferimento tecnologico in grado di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica italiana. Eureka! Fund I, inoltre, beneficia del supporto di InnovFin Equity – lo strumento finanziario sviluppato sotto Horizon 2020 e che rappresenta il programma di riferimento della Unione europea per la ricerca e l’innovazione – e dello European Fund for Strategic Investments (EFSI).

Tra gli altri investitori si ricordano istituzionali quali la Fondazione compagnia di San Paolo ed Enpaia (l’ente nazionale di previdenza per gli addetti e impiegati in agricoltura), oltre a società quali Saes Group (leader in advanced material) e Umbra group (leader nel settore aerospace).

