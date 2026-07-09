Start Up Competitions 2026: in palio 900mila euro per le nuove pmi

L'innovazione entra nelle filiere più tradizionali del manifatturiero lombardo. Con l'edizione 2026 delle Start Up Competitions, la Regione amplia il proprio programma a sostegno della nuova imprenditorialità introducendo tre nuove competizioni dedicate ad agroindustria, tessile e siderurgia, comparti che rappresentano una parte rilevante del sistema produttivo regionale e bresciano e che oggi sono chiamati ad affrontare le sfide della trasformazione tecnologica, della sostenibilità e della competitività internazionale.
Partnership
L'iniziativa, sviluppata insieme al sistema universitario lombardo (tra le Università aderenti ci sono anche l’Università di Brescia e l’Università Cattolica), punta a favorire l'incontro tra grandi imprese, startup deep-tech e spin-off accademici, accelerando il trasferimento tecnologico e trasformando la ricerca in nuove opportunità industriali. L'obiettivo è promuovere processi di co-innovazione capaci di portare soluzioni avanzate all'interno di filiere considerate strategiche per l'economia.
Gli obiettivi
L'intervento si inserisce in una strategia più ampia con cui Palazzo Lombardia intende rafforzare il ricambio imprenditoriale. La regione ospita oltre 816mila imprese attive, il 27% delle startup innovative italiane e il più grande sistema manifatturiero del Paese. Un patrimonio che, secondo l'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, richiede un costante investimento sulle nuove generazioni: «Regione Lombardia considera i giovani e l'autoimprenditorialità una leva strategica per garantire la competitività del territorio e il ricambio del tessuto produttivo regionale».
L’indagine
La scelta trova conferma anche in una ricerca realizzata da Regione Lombardia con l'Istituto Piepoli su mille giovani tra i 16 e i 30 anni. Dall'indagine emerge che un giovane lombardo su cinque sogna di avviare una propria impresa e il 37% prenderebbe in considerazione questa prospettiva nel proprio percorso professionale.
Allo stesso tempo, quattro giovani su cinque attribuiscono alle istituzioni un ruolo decisivo nel creare condizioni favorevoli alla nascita di nuove attività, chiedendo supporto per superare ostacoli burocratici, fiscali e informativi.
I numeri delle Start Up Competitions
Le Start Up Competitions rappresentano uno dei tasselli di questo ecosistema, che comprende anche il bando Nuova Impresa, grazie al quale dal 2021 sono nate oltre 4mila aziende attraverso quasi 27 milioni di euro di contributi regionali, capaci di attivare più di 63 milioni di investimenti privati.
Le competizioni dal 2016 hanno favorito la nascita di 54 startup innovative, oltre l'80% delle quali è ancora attivo sul mercato. Per il 2026 Regione Lombardia mette a disposizione un montepremi complessivo di 900.000 euro attraverso sei competizioni dedicate ai principali settori strategici dell'economia lombarda, con 36 premi da 25.000 euro ciascuno destinati a startup, spin-off, team imprenditoriali e innovatori.
L’obiettivo è sostenere la nascita di nuove imprese e, allo stesso tempo, rafforzare la competitività delle filiere produttive lombarde. Le candidature per le nuove competizioni potranno essere presentate attraverso la piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia fino al 31 luglio 2026.