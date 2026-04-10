Social media manager, data analyst e legale: Visit Brescia assume

Tre ruoli diversi, un comune denominatore: lavorare nel settore turistico per valorizzare il territorio bresciano, oggi al decimo posto nella classifica delle province più turistiche d'Italia.

Visit Brescia, l’organizzazione che promuove il turismo di Brescia e di tutta la provincia – ha pubblicato gli avvisi di selezione, per curriculum e colloquio, coi quali ricerca personale da inserire nel proprio team di lavoro.

Una figura amministrativa con competenze giuridiche, una risorsa a cui affidare il ruolo di ⁠Tourism data analyst junior e una persona con incarico di ⁠Web & Social media specialist junior, sono le posizioni aperte per le quali è possibile presentare le candidature entro le 23.59 del 27 aprile 2026.

Per tutti è richiesta disponibilità full time. Per i ruoli Amministrativo giuridico e di Tourism data analyst junior è prevista l’assunzione a tempo indeterminato; per quello di Web & Social media specialist junior l’assunzione è a tempo determinato eventualmente trasformabile in indeterminato.

Gli obiettivi nel settore social

La società è da anni impegnata sul fronte digitale con un’eccellente attività sul fronte del Social Media Marketing turistico, grazie all’attività di promozione digitale, alla formazione per le imprese turistiche e alla collaborazione con content creator nazionali ed internazionali. Azioni che nel 2020 e nel 2021 sono valse all’ente il podio degli Hospitality social awards nella categoria «Destinazioni turistiche» - il maggiore riconoscimento italiano di settore (1^ classificata nel 2020, 2^ nel 2021) - e l’esser stata partner dell’assemblea nazionale Igers Italia, il raduno per la promozione turistica e culturale promosso dalla più grande community italiana nata attorno ad Instagram che nel 2020 ha scelto Brescia come sede ospitante.

Il turismo in crescita a Brescia

Naturale evoluzione del successo riscosso in termini di gradimento della provincia – che nel 2024 ha superato quota 11 milioni di presenze e 3 milioni di arrivi (Istat) - è quindi la scelta di dotare il territorio di uno strumento capace di aggregare dati frammentati per supportare decisioni informate, a beneficio delle imprese turistiche. Per questo, a partire dal 2026, Visit Brescia è impegnata nella creazione di un Osservatorio turistico integrato, che potenzia l’importante attività avviata dalla Camera di Commercio per lo sviluppo del Patto di Governance turistica per la provincia di Brescia (siglato nell’ottobre 2025) che ha eletto Visit Brescia Dmo provinciale.

«La ricerca di tre diverse figure professionali è dettata dalla volontà di proiettare la destinazione Brescia sempre più all’attenzione dei mercati turistici internazionali. Investire in competenze qualificate significa infatti saper rispondere alle nuove sfide che il settore ci presenta» spiega il presidente di Visit Brescia, Eugenio Massetti.

Leggi anche Turismo a Brescia, nel 2025 un milione di pernottamenti in più

«Lavorare in Visit Brescia significa promuovere la provincia su un marketplace globale, confrontarsi con operatori da tutto il mondo, organizzare eventi di richiamo internazionale e collaborare con redazioni nazionali italiane ed estere, enti privati e amministrazioni pubbliche – commenta l’ad di Visit Brescia, Graziano Pennacchio -. Per farlo servono pianificazione, gestione organizzata, una lettura dei fenomeni connessi al settore e un ventaglio sempre più allargato di risorse e competenze. Figure con skills di comunicazione digitale, legali e legate alla raccolta, all'interpretazione e all'analisi dei dati sono oggi fondamentali per la gestione delle risorse destinate ai piani di destination marketing, per individuare tendenze emergenti, le motivazioni di viaggio, le abitudini dei turisti e supportare la programmazione di medio-lungo periodo, rimanendo attrattori di pubblici».