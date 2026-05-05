Seconde case sul Garda: forte domanda e quotazioni alte

Sul Garda ci sono case che esistono due volte. La prima è silenziosa, invernale, fatta di tapparelle abbassate e vie quasi vuote. La seconda arriva con la bella stagione, quando le stesse abitazioni si riempiono di voci, luci accese e presenze che cambiano il volto dei paesi.

Componente del territorio Sono le seconde case, una componente strutturale del territorio gardesano. Non un fenomeno recente, ma una realtà che negli anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, accompagnando lo sviluppo turistico e modificando in modo evidente l’equilibrio tra residenti e presenze stagionali.