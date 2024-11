Sciopero generale: come sarà il corteo a Brescia

Scendono in piazza Cgil e Uil, per manifestare contro la manovra di bilancio e per avanzare rivendicazioni anche al sistema delle imprese. Lo sciopero generale è previsto per venerdì 29 novembre con declinazioni a livello territoriale: a Brescia il concentramento del corteo sarà alle ore 9, alla fermata della metro San Faustino, per scorrere poi lungo le via cittadine (risalendo da via dei Mille a corso Garibaldi, fino a corso Zanardelli e via Mazzini) e confluire intorno alle 11 in piazza Duomo, dove si terranno le conclusioni.

Leggi anche Sciopero del 29 novembre, Salvini ha firmato la precettazione

Le motivazioni dello sciopero

Le ragioni della mobilitazione, che coinvolge tutte i settori del mondo del lavoro, sono chiare e circostanziate. «Chiediamo al governo di cambiare direzione – spiegano Francesco Bertoli, segretario generale Cgil Brescia e Mario Bailo, coordinatore territoriale confederale Uil –: di prendere soldi dove sono, ovvero extraprofitti, rendite finanziarie, grandi ricchezze ed evasione fiscale, invece di continuare ad usare il lavoratori come bancomat e di fare un finanziamento straordinario per sanità pubblica, servizi sociali, istruzione e ricerca».

Il percorso

Non sono gli unici motivi alla base di un’iniziativa che, ci tengono a sottolinearlo i sindacalisti, non è isolata, ma rappresenta la nuova tappa di un percorso partito da lontano e che proseguirà con coerenza anche nel prossimo futuro. «Il nostro non è, come qualcuno ha detto, uno sciopero strumentale e politico, ma di merito. Non ci stiamo – rimarca Bailo – ad accettare la narrazione di un Paese in cui va tutto bene. Negli ultimi anni, il potere d’acquisto è diminuito del 16% e non è vero che, oggi, abbiamo il più alto tasso di occupazione (si fa rientrare nel computo anche chi ha lavorato una sola ora) e la maggiore trasformazione di contratti a tempo indeterminato. Ravvisiamo scelte di precarizzazione e nessuna attenzione verso una situazione di emergenza coi salari attuali, che si riversa sui consumi. Per non parlare delle pensioni: vergognoso l’aumento delle minime di 3 euro al mese».

Leggi anche Il potere d’acquisto dei lavoratori bresciani crolla di 2mila euro

Redditi medi

Brescia, raffigurata come «città del benessere» non fa eccezione: il reddito medio annuo è di 28.000 euro, 1.350 netti pro capite, totalmente sproporzionati rispetto a tassi di inflazione e costo della vita. Altro grande tema è quello della contrattazione, su cui numerose categorie sono scoperte, quindi il rinnovo dei Ccnl pubblici e privati. Proprio per questo, in piazza interverranno quattro delegati in rappresentanza di metalmecanici, sanità, logistica e trasporti, pubblico impiego.

«Nella finanziaria – argomenta Bertoli – ci sono anche due fatti di fronte ai quali non possiamo restare passivi: l’accordo di 13 miliardi per il rientro nei parametri europei e la legge delega sulla sicurezza, che introduce un inasprimento delle pene verso chi esprime in maniera democratica e civile forme di dissenso».

Anche i dati sulla cassa integrazione dicono di una situazione pesante: le aziende in Cigo al 21/11 sono 297 con 16.428 occupati; inoltre 124 aziende artigiane con 840 dipendenti coinvolti; 12 in contratto di solidarietà e 1.519 lavoratori.