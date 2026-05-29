Sulla manifattura grava il peso dell’incertezza geopolitica

Tensioni geopolitiche

È quanto emerge dal report sulla manifattura lombarda, relativo al primo trimestre, curato da Unioncamere Lombardia, con Confindustria Lombardia e Regione Lombardia, secondo cui, se da un lato i numeri sono positivi, le aspettative future degli imprenditori peggiorano a causa delle incertezze geopolitiche.

I rischi principali riguardano: la tenuta delle catene di fornitura, il rialzo dei costi energetici e delle materie prime, e una nuova escalation tariffaria. Su base annua, ancora numeri positivi: l’incremento è del +2,4% mentre per l’artigianato del +2%. Anche il fatturato conferma la dinamica espansiva: nell’industria cresce del +2,8% su base annua, mentre nell’artigianato l’aumento tendenziale è pari al +1,9%. Se i dati consuntivi restano solidi, il clima di fiducia delle imprese peggiora in modo sensibile.

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Le aspettative per il prossimo trimestre risentono dell’instabile scenario internazionale e virano in negativo per i principali indicatori. Nell’industria, i saldi delle attese tra crescita e diminuzione sono negativi per produzione (-4,7%), fatturato (- 3,1%), domanda estera (-9,0%) e domanda interna (-11,4%).

Il quadro

I numeri del primo trimestre «si mantengono positivi, confermando la tenuta del nostro sistema produttivo, ma non possiamo ignorare le aspettative negative degli imprenditori, fortemente preoccupati per le perduranti tensioni geopolitiche globali», ha detto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, sottolineando che «in uno scenario così incerto, è assolutamente vitale che le istituzioni, il sistema camerale e tutti gli stakeholder del territorio restino uniti, facendo scudo comune per supportare e proteggere le nostre aziende di fronte alle sfide che ci attendono».

Tornando al rapporto, il mercato estero per l’industria lombarda resta ancora strategico, con una quota di fatturato realizzata oltreconfine pari al 38,9%, ancora su livelli massimi. Nel trimestre si assiste al recupero della domanda interna, con ordini industriali in crescita del +3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.