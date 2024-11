Saccone confermato presidente della Camera di Commercio di Brescia

Roberto Saccone è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Brescia per il mandato del quinquennio 2024/2029.

È questo l'esito della prima seduta di insediamento del nuovo Consiglio camerale, che si è tenuta oggi, alle ore 15.00, presso il «Parlamentino» dell'Ente camerale bresciano. La riunione è stata presieduta, come previsto dallo statuto dell'Ente camerale, da Italo Cavagnini, rappresentante delle Associazioni dei Consumatori, in qualità di consigliere anziano.

Voto unanime

Laureato in Ingegneria meccanica, settantadue anni, presidente di Olimpia Splendid S.p.A., Roberto Saccone è stato eletto con voto palese all'unanimità dei voti espressi dai neo consiglieri camerali.

I neo consiglieri camerali erano stati nominati, a loro volta, con decreto presidenziale della Regione Lombardia n. 251 del 18 novembre 2024, su designazione delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e dei professionisti.

Le dichiarazioni

«Ringrazio per avermi voluto confermare alla guida della Camera di Commercio – commenta il Presidente Saccone – e, in particolare, ringrazio i presidenti delle categorie economiche per l’attenzione prestata in questi anni all’impegno mio e dei colleghi del Consiglio e della Giunta e per non averci mai fatto mancare sostegno ed incoraggiamento».

Il presidente Saccone, nell'ambito delle sue prime considerazioni rese ai nuovi consiglieri, ha inoltre avuto modo di sottolineare il ruolo determinante della Camera di Commercio nella promozione dell'economia bresciana: «Nella nostra provincia abbiamo, in diversi settori, eccellenze che ci vengono riconosciute innanzitutto dal mercato – ha evidenziato Saccone – Dobbiamo pertanto fare in modo che tali eccellenze diventino sistema, affinché sia il sistema Brescia a divenire a sua volta un'eccellenza. In quest'ottica, la Camera di Commercio dovrà avere la capacità di assumere sempre più un ruolo di aggregatore e di coordinatore delle forze economiche per concepire progetti, stabilire connessioni, mettere in campo iniziative di sistema le sole capaci di generare valore aggiunto per il territorio».

La composizione

Per quanto riguarda la composizione del nuovo Consiglio camerale, il tasso di ricambio è del 76%. Il 32% dei consiglieri è donna, mentre l'età media passa da 54 a 56 anni. Il Consiglio camerale tornerà a riunirsi il prossimo 16 dicembre per l'elezione della nuova Giunta camerale.