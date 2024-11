Roberto Saccone: «Potenzialità che vanno sfruttate»

«L’aeroporto di Montichiari connette di fatto tutto il Nord Est del Paese con l’Europa e, in prospettiva, è pronto per farlo su scala globale. Rappresenta per questo una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico di questo territorio. Il Piano Aeroportuale Nazionale, infatti, lo ha classificato come strategico per il traffico cargo. Eppure, da troppo tempo auspichiamo che ne vengano sfruttate le sue grandi potenzialità. In questa direzione va la possibile collaborazione con l’aeroporto di Bergamo di cui ne ha parlato ieri Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, in occasione dell’assemblea congiunta delle Confindustrie di Brescia e Bergamo. Per noi rappresenta un’apertura importante ed una prospettiva interessante sulla quale lavorare».