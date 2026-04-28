Rubinetterie valvole e raccordi: mercati bloccati da guerre e sanzioni

I relatori dell’incontro a Lumezzane

La geopolitica frena i mercati

Dopo il saluto del primo cittadino Josehf Facchini, Renato Brocchetta, è entrato nel vivo del problema, ricordando come «alle tante difficoltà geopolitiche devono aggiungersi le sempre crescenti disposizioni e restrizioni che l’Europa ci chiede di attuare.

Fondamentale è però che le nostre istituzioni si rendano conto che la nostra è una filiera strategica per l’Italia e per l’Europa e come tale va salvaguardata a livello nazionale ed europeo».

Pietro Almici, ha sottolineato come «siamo in momenti complicati in cui molti dei nostri mercati più importanti sono bloccati da guerre e sanzioni. In aggiunta, le norme restrittive portano maggiori costi per tutti». La politica ha risposto alle considerazioni avanzate dalle imprese, dicendosi disposta a collaborare per trovare l’equilibrio tra esigenze diverse, quali quelle industriali e quelle politiche.

Borghesi in particolare ha rimarcato come sedendosi insieme «si possano trovare le soluzioni. L’abbiamo fatto - ha detto -, per superare le difficoltà dell’export in Russia e Bielorussia, come sulla direttiva delle acque destinate ad uso umano.

Fermi gli obiettivi di tutela della salute pubblica, va resa sostenibile l’attuazione dal punto di vista industriale». Antonio Misiani, da parte sua, ha riconosciuto le difficoltà applicative di alcune norme europee e la necessità di intervenire per governare i tempi di applicazione, «fermo restando che sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente debbano essere le basi per ogni azione».