Ripristino della natura, la difesa degli habitat passa da Bruxelles

La proposta di regolamento sul ripristino della natura («Nature restoration law»), approvata a luglio dal Parlamento Ue, ha posto l’Europa di fronte a una grande sfida.

L’obiettivo fissato dalla normativa non lascia troppo spazio a indugi: è richiesta l’adozione, entro il 2030, di misure di ripristino ambientale che coinvolgano almeno il 20% delle aree terrestri e marine europee degradate. Inevitabile il dibattito, già caldo nell’Aula di Bruxelles, su una legge che condizionerà l’azione legislativa dei governi, gli investimenti delle imprese e gli sforzi e le strategie del mondo scientifico.

Voto non facile

Un’occasione di confronto sul tema si è avuta giovedì mattina alla «Fabbrica del futuro» al Parco dell’acqua di Brescia, un dialogo - incontro promosso da Fondazione UNA (Uomo, Natura, Ambiente) e Università degli Studi di Brescia - tra esponenti del mondo accademico, della politica e dell’impresa, dal titolo «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura: tra vincoli e opportunità», moderato dal direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini. «Fondazione UNA ha scelto Brescia come sede perché è un luogo del fare - ha spiegato il suo presidente Maurizio Zipponi -. Bisogna che imprese e lavoratori non subiscano ma dialoghino con l’Europa».

Per le istituzioni comunitarie è invece intervenuta Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo. «Il Nature restoration law è un provvedimento impegnativo - ha evidenziato l’europarlamentare del Partito democratico –, però necessario: non è per una conservazione museale della natura, ma per consentire la vita dell’uomo».

Il passaggio in Parlamento è stato burrascoso e l’approvazione è arrivata alla fine con soli 36 voti di scarto. Un iter che ha avuto delle ripercussioni sui contenuti: «La proposta è cambiata molto dalla Commissione al Parlamento - ha rimarcato Toia -. Si è votato per singoli emendamenti e ne è venuto fuori un testo molto differenziato e più annacquato rispetto alla versione iniziale». Tuttavia, continua, «è importante che si sia fatta una legge che ci dice come dobbiamo normare, assieme alla scienza. Circa l’80% degli habitat protetti Ue è in cattive condizioni, urge ragionare in un’ottica di prospettiva».

Ostacoli

Un percorso che non sarà di certo sempre semplice: «Pensare sul medio o lungo periodo può comportare dei sacrifici, per raccogliere però frutti in futuro - ha detto Toia -. Va messo in conto che ci saranno carenze e costi, di cui la politica deve farsi carico, accompagnando la trasformazione». Il testo individua sette habitat da ripristinare e per ciascuno degli obiettivi: «L’aver identificato tutti questi ecosistemi è stato molto faticoso. Non sono mancate le sottovalutazioni, come quando discutevamo sul ripristino degli impollinatori: ma la scienza ce ne ha dimostrato l’importanza. C’è stata anche una grande campagna di disinformazione. Non è vero che aumenteremo moltissimo le aree protette, né che, inserendo gli ecosistemi urbani, impediremo nuove costruzioni, anche se in fondo non sarebbe male un minore consumo del suolo: chiediamo solo un aumento delle aree verdi».

Ora, perché la proposta diventi legge, occorre che si concluda il trilogo, l’interlocuzione tra le tre istituzioni principali dell’Ue per approdare a un testo condiviso e conclusivo. «Il calendario è fitto e non so se si riuscirà a finire prima delle elezioni (sono previste dal 6 a l 9 giugno 2024 ndr): io personalmente spero di sì. Adesso occorrono investimenti, programmazione e piani nazionali di attuazione - ha concluso -. Senza panico, il testo, forse purtroppo, non è così costrittivo».

Gli esperti

Alla tavola rotonda gli esponenti del mondo scientifico hanno dichiarato di apprezzare la norma e invitato a basarsi su dati obbiettivi. «Non sappiamo bene cosa sia la biodiversità - ha detto il professor Gianni Gilioli, responsabile di Agrofood research hub dell’UniBs -, cerchiamo anche di capire come funziona. C’è spazio per decisioni, purché si agisca con consapevolezza». Il vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a Transizione sostenibile e Sicurezza Fabio Astori ha chiesto che «si coniughino ambiente e esigenze delle imprese e che il regolamento sia chiaro e rapido, per conoscere per tempo i costi da sostenere».

Un ammonimento è arrivato in conclusione da Michèle Pezzagno, direttrice del Centro di ricerca e di documentazione di ateneo per l’Agenda 2030: «Le strategie dell’Europa sono di alto livello - ha detto -, ma spesso le ricette non sono facili come vorremmo. Siamo disposti a ricevere dei no?».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it