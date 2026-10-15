«Rebecco Farmers», a Matteo Turrini l’Oscar Green di Coldiretti

Matteo Turrini di Pezzaze ha ricevuto il premio Oscar Green 2026 di Coldiretti per il progetto «Rebecco Farmers – Agricoltura che crea legami». Un’iniziativa imprenditoriale che ruota intorno all’Agriturismo Rebecco, nato dal recupero conservativo di un antico forno fusorio lungo la storica Via del Ferro.
La realtà
Attorno alla struttura è nata una rete tra aziende agricole locali che, attraverso confetture, succhi, formaggi caprini, mele e mirtilli biologici, raccontano la ricchezza dell’Alta Val Trompia. Rebecco Farmers unisce agricoltura, ospitalità e territorio, creando nuove opportunità per le imprese e per la comunità. «Crediamo che fare rete, soprattutto in montagna, sia fondamentale per creare nuove opportunità e raccontare il nostro territorio attraverso chi ogni giorno lo vive e lo lavora – aggiunge Turrini, originario di Pezzaze –. Questo premio è una grande soddisfazione e uno stimolo a continuare a crescere».
Parole a cui fanno eco quelle della presidente di Coldiretti Brescia, Laura Facchetti: «Gli Oscar Green rappresentano il cuore dell’innovazione in agricoltura: premiano giovani che con coraggio e creatività scelgono di investire nel proprio futuro e nei nostri territori. Il progetto di Matteo dimostra quanto fare rete possa dare forza alle singole aziende e allo stesso tempo valorizzare un’intera comunità. Il ricambio generazionale è fondamentale per garantire vitalità e continuità alla nostra agricoltura».
La premiazione
La cerimonia degli Oscar Green è andata in scena martedì a Ville Ponti, Varese, e ha visto la partecipazione dei giovani agricoltori provenienti da tutte le province lombarde, capitanati dal delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Giovanni Bellei. Presente anche il delegato provinciale di Giovani Impresa Brescia Alessandro Scartapacchio: «I giovani che scelgono l’agricoltura sono naturalmente portati a innovare e a cercare nuove strade. Esperienze come Rebecco Farmers dimostrano che collaborare e mettere insieme realtà diverse può creare valore non solo per le aziende, ma per tutto il territorio».
Gli Oscar Green della Lombardia sono stati consegnati alla presenza, tra gli altri, del presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli, del direttore di Coldiretti Lombardia Giovanni Benedetti, dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, del delegato di Coldiretti Giovani Impresa Brescia Alessandro Scartapacchio e del direttore di Coldiretti Brescia Andrea Repossini. In videocollegamento il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Enrico Parisi. La premiazione è stata preceduta dal convegno «Droni nei campi: nuove tecnologie per l’agricoltura che sfida il clima».