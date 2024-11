ProBrixia: Zini è il nuovo presidente, Saccone resta vice

ProBrixia, azienda speciale della Camera di Commercio ha un nuovo presidente. Il nuovo Cda vedrà alla guida per i prossimi quattro anni l’imprenditore e vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni industriali e Welfare, Roberto Zini. Prende il posto di Roberto Saccone, che resta vicepresidente di ProBrixia. Saccone aveva assunto la guida dell’azienda speciale nell’ottobre del 2020, dopo la presidenza di Giovanna Prandini.

A completare la squadra per il mandato 2024-2028 saranno i consiglieri Elena Calvetti di Associazione Artigiani, Juri Piceni di Confesercenti della Lombardia orientale, Francesca Porteri di Confcommercio Brescia.

La mission e l’impegno

L’azienda ProBrixia ha un ruolo strategico per il sistema Brescia; la sua mission è valorizzare il tessuto produttivo bresciano. Offre servizi per l’internazionalizzazione delle imprese e la partecipazione a fiere all’estero; gestisce la Borsa Immobiliare di Brescia e promuove il mercato immobiliare locale; ma ha anche la gestione del polo espositivo Brixia Forum, di via Caprera.

«È un grande onore per me assumere questo incarico, a dimostrazione della vicinanza al territorio di Confindustria Brescia – dichiara Roberto Zini –. Il mio impegno verso la crescita e lo sviluppo di questa importante struttura sarà in continuità con l’ottimo lavoro svolto in questi anni dal mio predecessore Saccone, con il quale la collaborazione proseguirà come presidente di Camera di Commercio. Ritengo fondamentale lavorare in continuità nel rilancio di un’organizzazione strategica per l’economia territoriale, in grado di determinare uno nuovo e positivo stimolo per l’intero Sistema Brescia».

Lavoro in tandem

Zini e Saccone lavoreranno quindi in tandem nelle strategie di rilancio già in essere per Brixia Forum, su cui è già stato improntato un primo programma di lavoro per l’anno 2025.

«Un padiglione fieristico che grazie all’impegno e al lavoro di tutta la squadra ha raggiunto in pochi anni risultati notevoli – commenta Saccone –. Una crescita in termini di fatturato, di occupazione degli spazi per giorni e superficie, di eventi e di visibilità a livello nazionale e internazionale».

I numeri parlano chiaro: dal 2019 al 2023, il fatturato dell’Azienda speciale ha avuto un balzo del 76% (per il 2024 è previsto +47% sul 2019), il numero di fiere estere di cui ProBrixia ha organizzato la partecipazione hanno registrato un incremento del 50% nel periodo 2019-2024.

Ma non solo. Raddoppiati pure il numero dei giorni di occupazione del padiglione ed i metri quadrati venduti dal 2022 al 2024. Mentre gli eventi al Centro di Via Einaudi sono cresciuti del 41%.