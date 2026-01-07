Oro alle stelle, le gioiellerie: «Comprare le fedi ora è proibitivo»

Se il prezzo dell’oro è un’ottima notizia per chi aveva investito in materiali preziosi e per le attività di «compro oro», lo stesso non vale per le gioiellerie e per chi ancora apprezza l'oreficeria e i regali preziosi. Anzi: per queste categorie l’entusiasmo è inversamente proporzionale.

Oro a peso

I titolari di Lamperti Gioielli a Brescia

«Due fedi nuziali da 6 grammi oggi possono costare tra i 1.000 e i 1.200 euro», dice Ivano Bezzi, titolare di Lamperti Gioielleria, sotto i portici di via X Giornate. «Un grammo vale circa 200 euro, quindi il più classico regalo dei testimoni di nozze diventa una spesa impegnativa». Questo ragionamento si applica a tutta l’oreficeria a peso. Diversa la situazione per la gioielleria a pezzo. «Qui abbiamo invece assistito a un incremento», racconta. «Soprattutto sui pezzi con pietre preziose. Il mercato è più semplice, e spesso si cerca il marchio, più che il pezzo».

I marchi, infatti, usano spesso metalli preziosi meno puri, e quindi più economici. Metalli che recentemente vengono sempre più richiesti. «Da settembre anche noi abbiamo iniziato a inserire nel nostro catalogo l’oro 9 carati, che costa circa il 40% in meno. In questo modo andiamo incontro ai clienti che vogliono acquistare o regalare qualcosa di prezioso», senza dover sborsare quelle cifre enormi che ora si vedono inevitabilmente sui cartellini.

«Fare i classici regali di compleanno, battesimo o cresima è diventato complicato, ma i gioielli di qualità con un oro meno puro sono comunque apprezzati. I brand che tutti conoscono lavorano da vent’anni con carature minori. Prima funzionavano perché avevano un nome, mentre alla gioielleria si chiedeva la purezza. Ora la situazione sta cambiando».