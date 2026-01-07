Giornale di Brescia
Oro alle stelle, le gioiellerie: «Comprare le fedi ora è proibitivo»

Sara Polotti
Parla un negoziante del centro di Brescia: «Due vere nuziali possono costare 1.200 euro, il classico regalo dei testimoni diventa una spesa impegnativa»
Due fedi nuziali
Due fedi nuziali
Se il prezzo dell’oro è un’ottima notizia per chi aveva investito in materiali preziosi e per le attività di «compro oro», lo stesso non vale per le gioiellerie e per chi ancora apprezza l'oreficeria e i regali preziosi. Anzi: per queste categorie l’entusiasmo è inversamente proporzionale.

Oro a peso

I titolari di Lamperti Gioielli a Brescia
I titolari di Lamperti Gioielli a Brescia

«Due fedi nuziali da 6 grammi oggi possono costare tra i 1.000 e i 1.200 euro», dice Ivano Bezzi, titolare di Lamperti Gioielleria, sotto i portici di via X Giornate. «Un grammo vale circa 200 euro, quindi il più classico regalo dei testimoni di nozze diventa una spesa impegnativa». Questo ragionamento si applica a tutta l’oreficeria a peso. Diversa la situazione per la gioielleria a pezzo. «Qui abbiamo invece assistito a un incremento», racconta. «Soprattutto sui pezzi con pietre preziose. Il mercato è più semplice, e spesso si cerca il marchio, più che il pezzo».

I marchi, infatti, usano spesso metalli preziosi meno puri, e quindi più economici. Metalli che recentemente vengono sempre più richiesti. «Da settembre anche noi abbiamo iniziato a inserire nel nostro catalogo l’oro 9 carati, che costa circa il 40% in meno. In questo modo andiamo incontro ai clienti che vogliono acquistare o regalare qualcosa di prezioso», senza dover sborsare quelle cifre enormi che ora si vedono inevitabilmente sui cartellini.

«Fare i classici regali di compleanno, battesimo o cresima è diventato complicato, ma i gioielli di qualità con un oro meno puro sono comunque apprezzati. I brand che tutti conoscono lavorano da vent’anni con carature minori. Prima funzionavano perché avevano un nome, mentre alla gioielleria si chiedeva la purezza. Ora la situazione sta cambiando».

Argomenti
oroprezzo dell'orogioielleria
