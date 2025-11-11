Premiato il design di Manital, Ave e Ghidini Lucitalia Lighting

Ha vinto gli Archiproducts Design Awards 2025 la maniglia «Sonica» di Manital, azienda di Gavardo leader nella produzione di maniglie per porte e finestre, sinonimo di qualità, ricerca e stile nel mondo. Firmata da Giovanni Crosera e Giulia Mazzer, «Sonica» (presentata in anteprima al Salone del Mobile di Milano 2025) ha conquistato designer, architetti e appassionati per la sua capacità di unire linee contemporanee e comfort ergonomico, in un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Un connubio tra eleganza, innovazione e un’anima tutta italiana. «Con Sonica – raccontano i designer Crosera e Mazzer – volevamo creare una forma che parlasse di movimento e armonia; maniglia che si percepisce prima ancora di toccarla».

Innovazione Ave

A trionfare nella categoria Systems, Components and Materials degli ADA è stata poi un’altra azienda bresciana, Ave di Rezzato, con Whitek 44: l’innovativo sistema civile integrato che si distingue per l’elegante finitura bianca opaca ed è capace di ridefinire l’estetica e la tecnologia dell’impianto elettrico, elevandolo a vero e proprio elemento d’arredo. La (pluripremiata) serie comprende interruttori, prese, connessioni e dispositivi di comando progettati per garantire uniformità visiva e coerenza stilistica in ogni ambiente. Fiore all’occhiello della collezione è Pills, la linea di placche ultrasottili disegnata dall’architetto Simone Micheli. E non è solo design: Whitek 44 è progettato per integrarsi con tutte le più recenti evoluzioni dei sistemi Ave.

Compasso d’Oro

Creatività e innovazione sono segni distintivi delle aziende made in Brescia. Ne è ulteriore conferma la presenza di 4 progetti bresciani scelti nell’ambito dell’Adi Design Index 2025 ed in corsa per il Compasso d’Oro Adi 2026: assieme alla libreria Elle disegnata da Ferruccio Laviani per Mara di Passirano, alle lampade modulari Superwire disegnate dal duo Formafantasma per Flos e alla colonna doccia Ply disegnata da Marcello Ziliani per la Bossini di Castenedolo (di questi progetti abbiamo scritto nei giorni scorsi sul nostro giornale), è stata selezionata la lampada da esterno Kenzia di Ghidini Lucitalia Lighting di Lumezzane, design di Antonio Lanzillo (già Compasso d’Oro).

Kenzia, riferiscono dalla Ghidini Lucitalia Lighting, non è solo una lampada: è un nuovo modo di pensare l’illuminazione outdoor; ispirata dall’idea di portare l’eleganza e l’intimità delle lampade da interno negli spazi aperti, ridefinisce il rapporto tra luce, architettura e paesaggio. Si integra con naturalezza in terrazze, giardini, patii e grandi contesti all’aperto, diventando un elemento architettonico che valorizza l’ambiente senza sovrastarlo.