Pasini (Feralpi): «Idrogeno costoso per la siderurgia, meglio il solare»

«Nel ciclo produttivo siderurgico l’idrogeno oggi ha dei costi altissimi, per cui non è conveniente, anche se lo potrà essere in futuro. Se si parla di energia green, oggi il fotovoltaico in Italia è sicuramente il più economico, abbinato anche con un po' di eolico».

Lo ha detto il presidente del gruppo siderurgico Feralpi Giuseppe Pasini a margine del quinto Danieli InnovAction Meeting al Resarch Center del gruppo Danieli a Buttrio (Udine), con la presenza di oltre 700 tra imprenditori, manager ed esperti.

«La Germania sta investendo molto sull’idrogeno, l’Italia è un po’ più prudente - ha proseguito Pasini -. Lì si punta anche sull’eolico, l’impatto però è importante anche a livello ambientale: il nostro Paese dovrà sfruttare di più l’apporto dell’energia solare».

Il presidente di Feralpi ha poi sottolineato che il gruppo con quartier generale a Lonato «sta collaborando con Danieli, di cui siamo clienti, per la realizzazione di un nuovo impianto in Germania per la produzione di spooler; in Italia facciamo la stessa cosa con la Sms, anch’essa nostro partner».