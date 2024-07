La palestra del Monza è firmata Wood Beton

Tecnologia e versatilità made in Italy al servizio degli atleti della prima squadra dell’A.c. Monza, squadra di serie A. La bresciana Wood Beton ha realizzato la nuova palestra che sorge nel Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello, quartier generale della squadra brianzola, tra i due campi, dei nove presenti nel centro, utilizzati dalla prima squadra per i propri allenamenti.

Il progetto architettonico firmato da «J+S» ha previsto un edificio a piano unico, realizzato con uno scheletro costituito da portali in legno lamellare, pareti di tamponamento intelaiate in legno, leggere e fortemente isolate atte a garantire un involucro ad elevata efficienza energetica, una copertura a travetti in legno a vista con interposte lastre in fibrogesso. In perfetto stile Wood Beton, le pareti e la copertura sono state pre-assemblate in stabilimento e arrivate in cantiere in moduli già pronti per la posa.

Il legno è stato impiegato anche per il rivestimento esterno, in larice, e caratterizza l’immagine complessiva dell’intero corpo di fabbrica, soddisfacendo così le esigenze estetiche dell’intervento e valorizzando l’edificio, rendendolo accogliente ed elegante.

Il comunicatore in finale

Anche la cultura è economia. «Chi porta le ombre» di William Raineri, titolare dell’omonima agenzia di comunicazione, è in finale al Doranera (Festival di Letteratura e cinema noir di Torino). «Sono felice per 3 ragioni – ammette Raineri –: per il mio romanzo; perché ho studiato a Torino (alla Holden) e perché sono un fan di Pasquale Ruju», fumettista, scrittore e doppiatore.

Online il bando Lgh

È online il bando per un contributo fino ad un massimo di 100.000 euro, emesso da Fondazione Lgh E.t.s. nell’ambito della direttrice territoriale di riferimento mirata a promuovere lo sviluppo di soluzioni tecniche o processi che permettano di sfruttare la CO2 rinnovabile prodotta nel processo di purificazione e upgrading del biogas a biometano per la produzione di combustibili sintetici e/o bio-materiali. Il codice del bando è 03_CIB_2024 con scadenza martedì 15 Ottobre 2024.

Dopo gli hub di Castrezzato e Bassano del Grappa il gruppo bergamasco Bracchi - azienda specializzata nella logistica - sbarca a Lonigo nel vicentino.