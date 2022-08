Olimpia Splendid: bonus ed export «climatizzano» anche i conti 2021

«Anno molto positivo». Roberto Saccone, presidente della Olimpia Splendid, fa sintesi così nella relazione sulla gestione dell’esercizio 2021 della società bresciana che produce climatizzatori, deumidificatori, sistemi integrati e gestione del trattamento dell’aria (in locali chiusi).

Ci sono due elementi che nel bilancio 2021 risaltano: i risultati di conto economico e il profilo del gruppo, fortemente internazionalizzato nei pilastri economici dell’Occidente (Spagna con fatturato +12%, Francia +4%, Germania avviata nel 2021 e Usa +28%), o là dove i sistemi di condizionamento hanno un mercato (Brasile - 40% causa congiuntura cambio e situazione politica - ma il mercato è previsto in ripresa, Australia -14% causa covid e clima e Nuova Zelanda) oppure là nella sempre più indecifrabile Cina.

I numeri

Quanto ai risultati il conto economico della società di Cellatica si è chiuso così con 3,5 milioni di profitti, performance brillante in forza di sopravvenuti fattori esterni come incremento dei noli (un container Cina-Europa è quintuplicato tra settembre 2020 e febbraio 2021), incremento materie prime, ripetuti lock down che hanno reso la produzione irregolare con conseguente perdita di efficienza, continua mancanza di componenti che hanno inciso nella quotidiana attività d'impresa.

L’effetto di queste vere variabili impazzite sono i costi delle materie prime cresciuti del 10% da 47,4 a 62,2 milioni, quello dei sevizi che ha inciso sui ricavi passando da 31,1% al 25,7%, mentre il costo del lavoro ha pesato il 12,3% contro il 10,1% del 2020.

L’effetto «bonus»

Nonostante tutti questi inciampi comuni a tutte le aziende che l’azienda di Cellatica ha superato, Olimpia Splendid ha sviluppato i ricavi del 10% (da 84,3 a 93,4 milioni di euro) di cui il 46% all’estero contro il 53% dell’esercizio precedente. L’economia italiana ha dato così una robusta mano alla società e questo grazie al traino dell’edilizia per effetto di eco bonus e superbonus che hanno innescato un ciclo di crescita in opposizione a un clima poco favorevole soprattutto nell’Europa continentale. Roberto Saccone sottolinea nella Relazione sulla gestione che «tutti i settori hanno registrato un buon andamento» in particolare il comparto professionale.

Il «contagiri» del motore di Olimpia Splendid, l’Ebitda - indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi, le imposte, l’eventuale deprezzamento di beni e gli ammortamenti- ha girato forte, arrivando a 8,1 milioni. Positivo il dato dei collaboratori cresciuti da 145 del 2020 a 152 del 2021.

Con lo slogan «road to carbon neutrality» il report 2021 sulla sostenibilità accompagna il robusto dossier in lingua inglese il bilancio da cui proponiamo un dato: il valore economico distribuito (indicatore quali-quantitativo dell’impatto sociale dell’impresa e che rappresenta una verifica della reale portata della responsabilità sociale assunta): 107, 6 milioni cresciuto del 36% sul 2020. Insomma: Olimpia Splendid, nomen omen.

