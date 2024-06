Oldrati, in quattro anni rigenerate 5.434 tonnellate di plastica e gomma

Flavio Archetti

Quattordici società e 1.800 dipendenti nel gruppo che opera ad Adro. L’ad Manuel Oldrati: «Ogreen l’innovazione tecnologica più importante, data una forte spinta alla struttura digitale»

La produzione di plastica e gomma, come lo smaltimento, hanno un impatto significativo sull’ambiente. Nel settore ci si sta muovendo da tempo per ridurre l’impronta ecologica delle imprese e qualche azione importante si sta compiendo anche a Brescia. Ad Adro per esempio opera la Oldrati, un gruppo di 14 società, 1.800 dipendenti (750 nel Bresciano), 180 milioni di fatturato (2023) e oltre 10.000 prodotti in portfolio, che all'evoluzione della sua azione in ambito sostenibile sta dedicando invest