«Nuove rotte»: torna il Premio Cambiamenti di Cna per le nuove imprese

Le candidature resteranno aperte fino al 18 gennaio 2026, Apostoli (Cna Brescia): «Vogliamo sostenere chi ha il coraggio di innovare e investire»
Il presidente di Cna Brescia Giordano Apostoli
Il presidente di Cna Brescia Giordano Apostoli
Si intitola «Nuove rotte» la nona edizione del Premio Cambiamenti, iniziativa nazionale promossa da Cna e dedicata alle nuove imprese italiane che stanno ridisegnando il futuro dell’economia e dei territori. Si tratta di un appuntamento ormai riconosciuto dal mondo dell’innovazione e che, negli anni, ha visto la nostra provincia distinguersi tra le più partecipative d’Italia.

Il titolo scelto per questa edizione è un invito rivolto alle nuove imprese a orientare con coraggio il proprio cammino, a costruire mappe nuove e a contribuire alla trasformazione del Paese.

«Il Premio Cambiamenti è un appuntamento atteso anche nella nostra provincia – sottolinea Giordano Apostoli, presidente di Cna Brescia –. Per noi rappresenta un’occasione concreta per dare visibilità e slancio alle nuove imprese che stanno tracciando rotte inedite, immaginando scenari diversi e contribuendo a rendere più competitivo e sostenibile il nostro sistema produttivo.

Brescia, in questi anni, ha partecipato al contest con circa 186 imprese, posizionandosi stabilmente tra le province con i numeri più alti: un segnale della straordinaria dinamicità del territorio, nonostante le difficoltà che i nuovi imprenditori incontrano quando decidono di avviare una nuova attività. Anche attraverso questa iniziativa vogliamo sostenere chi ha il coraggio di innovare e investire».

A chi si rivolge

Il premio è rivolto alle imprese nate dopo l’1 gennaio 2021. Le candidature resteranno aperte fino al 18 gennaio 2026. Seguiranno le fasi di selezione provinciali regionali e di area nei primi mesi dell’anno, fino alla Finale nazionale, prevista per la fine di aprile.

Sono previsti riconoscimenti economici fino a 20.000 euro per il primo classificato, percorsi di accompagnamento alla crescita, servizi dedicati, momenti di networking e visibilità nazionale per i migliori progetti candidati. Le imprese interessate possono candidarsi attraverso il sito ufficiale premiocambiamenti.it.

Anche per questa edizione viene confermata la partecipazione di Unioncamere, un riconoscimento significativo del ruolo del Premio e della direzione intrapresa dal progetto.

